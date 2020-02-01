مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. جماهير ”الميرينغي“ تهاجم موراتا وتصفه بـ“الفأر“

حقق فريق ريال مدريد فوزا هاما وصعبا، مساء اليوم السبت، على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 22 للدوري الإسباني.

وشهد ديربي العاصمة الإسبانية إثارة كبيرة، قبل أن يحسم الفرنسي كريم بنزيما المباراة لصالح الفريق الملكي.

وعاش الدولي الإسباني ألفارو موراتا، نجم أتلتيكو مدريد، أوقاتا عصيبة بملعب ”سانتياغو برنابيو“، بعد أن تعرض لهتافات عدائية من جانب جماهير الريال منذ دخوله لملعب اللقاء.

الزيارة الأولي

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن ألفارو موراتا تعرض لصافرات استهجان من قبل مشجعي ريال مدريد فور الإعلان عن اسمه ضمن تشكيلة أتلتيكو مدريد قبل انطلاق المباراة.

ولم تغفر جماهير الميرينغي لموراتا الذي لعب في وقت سابق بصفوف الفريق الملكي، انتقاله إلى منافسهم أتلتيكو مدريد.

وتعد هذه المرة الأولي التي يزور فيها موراتا ملعب سانتياغو برنابيو بقميص الروخي بلانكوس، ورددت جماهير الريال هتافا قالت فيه ”موراتا كم أنت سيئ“ منذ الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

Tengo vídeo para los llorones y los que habláis de robo. Morata se tropieza él mismo con su pierna y por eso cae al suelo. Un saludo desde el liderato. pic.twitter.com/bWH7SWg1Fx — ᴀʟʙᴇʀᴛᴏ (@_AlbertoRM_) February 1, 2020

لقطة كاسيميرو

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن غضب الجماهير ضد موراتا كان يتزايد مع مرور الدقائق، حتى بلغ غضبهم أقصى حد له خلال اللقاء بعد اللقطة المثيرة للجدل لموراتا مع البرازيلي كاسيميرو نجم وسط الميرينغي.

وسقط موراتا، داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع كاسيميرو، ليطالب حكم المباراة بالحصول على ركلة جزاء، وهتفت جماهير ريال مدريد ضد موراتا قائلة ”موراتا فأر“، قبل أن يرفض حكم اللقاء احتساب خطأ لصالح أتلتيكو مدريد بعد الرجوع لتقنية الـvar.