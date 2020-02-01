جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد (صورة)

سجل كريم بنزيما هدفا ليقود ريال مدريد للفوز 1-صفر على غريمه في العاصمة أتلتيكو مدريد اليوم السبت وعزز فرصه في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

واستقبل المهاجم الفرنسي تمريرة عرضية من مواطنه فيرلان ميندي ليهز الشباك في الدقيقة 56 بعد أجرى المدرب زين الدين زيدان تغييرا مزدوجا منح فريقه انتشارا هجوميا أفضل.

ومنح هدف بنزيما ريال أول فوز بملعبه على أتلتيكو في الدوري منذ 2012 كما وسع الفارق مع مطارده برشلونة إلى ست نقاط لكن الفريق الكتالوني يمكنه تقليص الفجوة إذا هزم ليفانتي، غدا الأحد.

ويحتل أتلتيكو المركز الخامس وابتعد عن جاره المتصدر بفارق 13 نقطة وازدادت مشاكله مع الإصابات بخروج مهاجمه ألفارو موراتا وهو يعرج في وقت مبكر بالشوط الثاني وسط توقعات بتعرضه لإصابة عضلية.