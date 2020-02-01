ريال مدريد يسقط أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

اقتنص ريال مدريد انتصارا ثمينا بهدف دون رد، في الديربي على أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف المباراة الوحيد كريم بنزيما في الدقيقة 56.

وشهدت المباراة تفوق واضح للروخي بلانكوس في الشوط الأول، قبل أن يستفيق الريال في الشوط الثاني بفضل تبديلات المدرب زين الدين زيدان الذي أشرك فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.

وأهدر لوكا مودريتش فرصة تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 75، حيث استقبل كرة خارج منطقة الجزاء، وسدد بجانب القائم الأيمن للروخيبلانكوس.

واستمرت محاولات الميرنغي لمضاعفة النتيجة، وهذه المرة من فينيسيوس جونيور الذي سدد من داخل المنطقة، بين يدي الحارس أوبلاك في الدقيقة 81.

وحافظ ريال مدريد على تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة، ليقتنص 3 نقاط ثمينة في مشواره نحو حصد لقب الليغا.

وعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط عن غريمه برشلونة الذي سيواجه ليفانتي غدا، فيما تجمد رصيد أتلتيكو عند 36 نقطة في المركز الخامس.