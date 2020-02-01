هدف مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. كريم بنزيما يضع ”الميرنغي“ في المقدمة (فيديو)

سجل كريم بنزيما الهدف الأول لفريق ريال مدريد في شباك نظيره أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت في ديربي العاصمة، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

ويتفوّق الفريق الملكي على جاره ليس فقط في ترتيب الموسم الحالي، إنما أيضا في تاريخ المواجهات بينهما في الدوري المحلي، حيث سبق للفريقين أن تواجها في 165 مباراة، فاز ريال 87 مرة وأتلتيكو 39 مرة، وكان التعادل سيد الموقف في 37 مباراة.

ريال مدريد لم يخسر في آخر 7 مباريات أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، حيث حقق الميرنغي فوزين و5 تعادلات.

وتعد آخر هزيمة لريال مدريد في الدوري الإسباني، كانت أمام ريال مايوركا، في 19 أكتوبر الماضي.

وحقق النادي الملكي 8 انتصارات و4 تعادلات، كما حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات منها.

أتلتيكو مدريد لم يخسر في آخر ست زيارات متتالية في ”سانتياغو بيرنابيو“ بالليغا.

حقق الأتلتي 3 انتصارات ومثلها تعادل، لتصبح أفضل سلسلة خالية من الهزائم كضيف في تاريخ الدوري الإسباني.