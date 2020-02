التشكيلة الرسمية لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة الديربي ضد أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 22 من عمر الدوري الإسباني.

ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الليغا برصيد 46 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

تحمل مباراة اليوم رقم 223 في تاريخ مباريات الديربي، ويتفوق ريال مدريد برصيد 110 انتصارات، مقابل 56 لأتلتيكو مدريد، و57 تعادلا، وسجل ريال مدريد إجمالا 370 هدفا مقابل 281 لأتلتيكو مدريد.

وعلى صعيد بطولة الدوري الإسباني، تقابل الفريقان 165 مرة، فاز ريال مدريد 87 مرة مقابل 39 انتصارا لأتلتيكو مدريد، و37 تعادلا.

وانتهت آخر مباراة بين الفريقين في السعودية بالتعادل في نهائي السوبر الإسباني قبل أن يفوز ريال مدريد باللقب بركلات الترجيح.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

تيبو كورتوا، داني كارفاخال، راموس، فاران، ميندي، كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس، فالفيردي، إيسكو، بنزيما.

فيما جاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد كالآتي:

أوبلاك، فرساليكو، سافيتش، فيليبي، لودي، يورينتي، توماس، كوريا، ساؤول، فيتولو، موراتا.

