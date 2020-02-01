سيتين قبل مباراة برشلونة ضد ليفانتي: ديمبلي هو صفقتنا الاستثنائية.. وسنواجه فريقا غير مريح للغاية

تحدث كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، عن مباراة فريقه ضد ليفانتي، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 للدوري الإسباني، مؤكدا في الوقت نفسه غياب الفرنسي عثمان ديمبلي عن القائمة.

وقال سيتين، في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”من الأفضل دائا معرفة ما سيفعله الخصم، لأنك ستكون أكثر استعدادا، وصحيح أن ذلك لن يؤثر على ما نقوم به، لكن دائما يجب التفكير في الخصم“.

وأضاف: ”ليفانتي فريق غير مريح للغاية، ويمكن أن يؤذينا، ولن تكون مباراة سهلة“.

وتابع: ”صحيح أن عدد لاعبي الفريق الآن أقل، لكن هناك لاعبين من فريق الرديف، ويمكن أن يفهموا طريقة لعبنا ويساعدوننا حين نحتاجهم، والصفقة الاستثنائية لنا هو ديمبلي، وهو لاعب رائع للغاية وسيساعدنا كثيرا“.

وزاد: ”ما يؤلمني هو حين أقوم بوضع قائمة، وأترك لاعبين في الخارج، فأنا أفضل العمل مع عدد أقل، لأنهم يكونوا أكثر ارتباطا، ويملكون دوافع أكثر من 25 لاعبا موجودين“.

وعن التعاقد مع فرانسيسكو ترينكاو، أجاب: ”إنها صفقة اكتشفتها حين وصلت لمنصبي، حيث كان يعمل النادي على إبرامها، وهو رهان النادي، وليس لدي الكثير لأقوله، وفي العام المقبل سنعمل معه ونعتمد عليه“.

وأردف: ”إحصاءات الاستحواذ والتمرير لا تعطيك دليلا أكثر من كونك مُسيطرا على المباراة، وحين تسيطر تكون فرص الخصم في إيذائك أقل، لكن يجب أن تكون معظم التمريرات للأمام، وفي بعض الأحيان يجب عليك العودة للحصول على الكرة“.

وأوضح: ”أرتورو فيدال يُعاني من إصابة ليست خطيرة، وسنرى كيف يتطور، فأنا لا أؤيد المخاطرة باللاعبين، وكما قلت ليس لدينا فريق كبير جدا“.

واستكمل: ”يمكننا السيطرة على المباراة بوجود فيدال، وقلت ذلك عدة مرات، ولا نطلب منه أن يفعل ما يفعله غريزمان، بل يمكنه إحداث ثورة لنا، لأن لديه الطاقة والإمكانات التي تساعدنا في لحظة مُعينة في المباريات“.

وبسؤاله عن المرشحين للفوز بدوري الأبطال، أجاب: ”برشلونة هو برشلونة، ويمكن أن تمر بوقت سيىء مثل باقي الأندية، ويوجد 10 أندية تطمح لحصد اللقب لكن فريق واحد فقط سيفوز به“.

واستطرد: ”إذا اعتبرنا الخاسرين فاشلين فهو تحليل سيىء، ومقتنع بأننا من ضمن المرشحين، حيث نملك نفس الإمكانات مثل باقي الفرق“.

وواصل: ”مباريات خارج الأرض أصبحت موضوع الساعة، وسنحاول تطوير هذا الأمر، وألا يختلف لعبنا في الكامب نو عن الملاعب الخارجية“.

وحول موقف ديمبلي من مباراة الغد، أجاب: ”لا يوجد إمكانية لتواجده، سيكون ذلك من السابق لأوانه، ونحن ننتظر تعافيه“.