برشلونة يتعاقد مع البرازيلي ماتيو فرنانديز

أعلن برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني توصله إلى اتفاق مع بالميراس البرازيلي على ضم لاعبه ماتيوس فرنانديز بداية من يوليو/تموز المقبل.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت إن الصفقة كلفت النادي 7 ملايين يورو بالإضافة لثلاثة أخرى إضافية ومتغيرة وفقًا لمشاركات اللاعب مع النادي الكتالوني.

وسيوقع فرنانديز عقدا لمدة 5 سنوات تنتهي في نهاية موسم 2024/25، ويبلغ الشرط الجزائي في عقده 300 مليون يورو.

وولد ماتيوس فرنانديز سيكيرا في 30 يونيو/حزيران 1998 في إيتابوراي في البرازيل وبدأ مسيرته في فرق الشباب في بوتافوغو وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في العام 2016.

وخلال عامين مع الفريق، شارك في 76 مباراة، وسجل هدفين وصنع 4 قبل أن ينتقل العام الماضي إلى بالميراس حيث لعب 11 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا وشارك مع المنتخب البرازيلي تحت 17 عامًا و20 عامًا ويبلغ حاليًا 19 عامًا.

ويلعب ماتيوس فرنانديز في مركز لاعب الوسط المدافع لقدرته على إخراج الكرة من الخلف وصنع الفرص وإمداد المهاجمين بالتمريرات الحاسمة.

ومن المتوقع أن يكون خليفة سيرجيو بوسكيتس لاعب الوسط الأساسي في تشكيلة برشلونة منذ سنوات طويلة وذلك تحسبًا لاقتراب اعتزال الدولي الإسباني.