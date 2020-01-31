مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو.. استمرار غياب غاريث بيل عن تشكيلة الملكي

أعلن نادي ريال مدريد القائمة التي سيخوض بها الفريق الديربي أمام أتلتيكو مدريد، يوم السبت، في الليغا، والتي غاب عنها الويلزي غاريث بيل ليستمر غيابه عن الفريق للمباراة الثالثة على التوالي في الليغا.

ويستضيف ريال مدريد متصدر الليغا جاره أتلتيكو في وقت يعاني الفريق الضيف من أسوأ مسلسل نتائج منذ أن تولى دييغو سيميوني تدريب الفريق في 2011.

واستعاد المدرب الأرجنتيني حظوظ أتلتيكو خلال السنوات التسع الأخيرة، لكن مستوى الفريق تراجع هذا الموسم وتجلى الأمر في الخروج المهين من كأس ملك إسبانيا أمام فريق من الدرجة الثالثة الأسبوع الماضي.

ولم يفز الفريق في آخر أربع مباريات في كافة المسابقات وتعادل تسع مرات في 21 مباراة في الدوري هذا الموسم. وخرج أتليتيكو من المربع الذهبي مطلع الأسبوع.

ولم يكن الدولي الويلزي ضمن تشكيلة ريال مدريد في الكأس، ولم يدخل قائمة الفريق أمام ريال بلد الوليد في الدوري.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن رودريغو وإبراهيم دياز وماركو أسينسيو وماريانو دياز سيغيبون أيضا عن الديربي بسبب الإصابة.

ولم يضم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد البلجيكي إيدن هازارد، الذي أكمل مع زملائه حتى النهاية حيث فضل زيدان عدم المخاطرة بلاعب الوسط البلجيكي، ومن الممكن أن يتمكن من الظهور مرة أخرى في الكأس ضد ريال سوسيداد أو الجولة المقبلة في الدوري ضد أوساسونا في ملعب إل سادار.

وقال زيدان في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت عن المباراة: ”لا ننظر إلى المباراة في الفترة التحضيرية للموسم، كما لا ننظر لمباراة كأس السوبر الإسباني.

”مباراة الغد مختلفة، نعرف أنها ستكون مباراة معقدة، بالنسبة لهم أيضاً. آمل أن نشاهد مباراة رائعة في كرة القدم غداً. لا يجب مقارنة مباراة بأخرى، كل ديربي هي مباراة مختلفة. نريد الفوز بجميع المباريات وعدم فوزنا على أتلتيكو مدريد في البرنابيو في الليغا منذ عام 2012 يعني أن لدينا فرصة جديدة لكسر تلك الدينامية. لقد فزنا عليهم في دارهم“.