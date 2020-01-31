مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. زيدان يحسم مستقبل غاريث بيل ومشاركة هازارد في الديربي

ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن ريال مدريد أغلق ملف في سوق الانتقالات الشتوي، دون خروج أي من اللاعبين الثلاثة المرشحين للرحيل وعلى رأسهم الويلزي غاريث بيل التي ربطته عدة أخبار وتقارير إعلامية بالعودة لفريقه السابق توتنهام.

وبحسب الصحيفة فإن المهاجم ماريانو دياز الذي كان مرشحا للرحيل على سبيل الإعارة لعدة فرق بينها بنفيكا البرتغالي رفض الرحيل وقرر البقاء رغم أنه المهاجم الثالث خلف الفرنسي كريم بنزيما والصربي لوكا يوفيتش.

ولم يمنح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد فرصا كبيرة لماريانو دياز سوى بضع دقائق في كأس السوبر الإسباني ورغم قلة مشاركته لكنه فضّل البقاء والقتال من أجل اللعب في النصف الثاني من الموسم.

ورفض المهاجم الإسباني الشاب إبراهيم دياز كل العروض التي تقدمت لضمه على سبيل الإعارة خاصة من خيتافي وفضّل البقاء مع ريال مدريد في ظل منحه بعض الفرص من طرف زيدان خلال اللقاءات الأخيرة وخصوصا في لقاءات كأس ملك إسبانيا.

كما أكدت ”ماركا“ أن ريال مدريد نفى كل التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مفاوضات توتنهام بشأن عودة غاريث بيل لتوتنهام، حيث سيبقى في الفريق حتى الصيف المقبل على الأقل.

وسيعود غاريث بيل لقائمة الفريق بشكل مؤكد خلال ديربي العاصمة الإسبانية الذي يلعب غدا السبت على ملعب سانتياغو برنابيو ولن يرحل نحو الدوري الإنجليزي الممتاز.

وباقتراب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية يكون الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا الوحيد الذي خرج من الفريق الأول لريال مدريد معارا نحو بايرن ميونخ الألماني.

من جهته أكد زين الدين زيدان قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية بقاء الجناح غاريث بيل وقال: ”غاريث بيل معنا وسأعتمد عليه، لا أريد أن أتخيل فرضية مغادرته“.

وأضاف حول إمكانية مشاركته في الديربي ”لن أخبركم بمن سيلعب المباراة، الكل عليه أن يكون جاهزا وبعد التدريبات الأخيرة سأعلن عن القائمة“.

وتحدث زيدان عن المباراة ومشاركة اللاعبين وقال: ”أملك 25 لاعبا وكلهم بخير وعليّ أن أختار، أعتقد أن المهم بالنسبة للفريق هو أن نعمل بقوة وأن يعطي اللاعبين أقصى مجهود خلال كل مباراة نلعبها“.

وعن البلجيكي إدين هازارد قال زيدان: ”إنه يتدرب معنا والإمكانية أكثر اتساعا للاختيار، المهم أن الكل يرغب في اللعب ونحن لن نغامر بأي لاعب“.

وأضاف حول عدم اختيار بعض اللاعبين ”أعتقد أن الأمر الأكثر تعقيدا بالنسبة لي هو ترك بعض اللاعبين في البيت وعدم استدعائهم للعب لأنهم يتدربون كل الأسبوع ويرغبون في اللعب، لذلك أقول إنهم كلهم مهمون وعليهم أن يكون جاهزين“.