رسميا.. أتلتيكو مدريد يستعيد كاراسكو من داليان الصيني

استعاد أتلتيكو مدريد لاعب وسطه البلجيكي السابق يانيك كاراسكو، باستعارته من داليان يفانغ الصيني، الذي رحل عنه بعد انتشار فيروس ”كورونا“ الشهير.

وقال أتلتيكو مدريد عبر موقعه على الإنترنت، إن لاعبه السابق البالغ عمره 26 عاما عاد إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو بعدما خاض 124 مباراة وسجل 23 هدفا على مدار 3 مواسم.

وتوصل النادي لاتفاق باستعارة كاراسكو من داليان الصيني حتى نهاية الموسم، وقد خضع اللاعب الدولي البلجيكي للفحص الطبي.

وانتقل الدولي البلجيكي إلى الدوري الصيني الممتاز، في فبراير/شباط 2018، حيث لعب هناك لمدة عامين، خاض خلالهما 52 مباراة، وسجل 24 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

وشارك في 41 مباراة دولية مع بلجيكا، وسجل خلالها 6 أهداف، وكان ضمن التشكيلة التي حلت في المركز الثالث في كأس العالم 2018 في روسيا.