كريستيانو رونالدو الجديد.. من هو مهاجم برشلونة القادم من البرتغال ولماذا تأخر ظهوره للصيف؟‎

حسم نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع فرانسيسكو ترينكاو البالغ من العمر 20 عاما من سبورتينغ براغا.

وسينتقل ترينكاو إلى برشلونة الصيف المقبل، في صفقة تبلغ قيمتها 31 مليون يورو، بعقد مدته 5 مواسم. وقيمة الشرط الجزائي 500 مليون يورو.

وبرز ترينكاو في كأس العالم للشباب 2019، ويلقب بـ“كريستيانو رونالدو الجديد“، نظرا للتشابه الكبير في أسلوب لعبه وبنيانه الجسدي مع مواطنه رونالدو لاعب يوفنتوس.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن سبب عدم انضمام ترينكاو إلى برشلونة في السوق الشتوي الحالي، وأيضا سبب عدم تمكن البارسا من التعاقد مع مهاجم، هو عدم رغبة النادي بتسجيل صفقة اللاعب هذا العام لأنه سيكون مخالفة للوائح اللعب المالي النظيف، الأمر الذي سيعرض النادي الكتالوني لعقوبات – لذلك كل الصفقات المقترحة كانت إعارة أو مبادلة ولم تنجح أي من هذه المفاوضات.

دعونا نتعرف عن جوهرة البرتغال القادمة ولاعب برشلونة الجديد، فرانسيسكو ترينكاو pic.twitter.com/kJdOksZXDG — FCBW Media ???? (@FCBWxMedia) January 31, 2020

ويلعب ترينكاو في الهجوم، حيث يجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم، ويتميز بالسرعة والمهارة ويمتلك رؤية مُذهلة للتمرير وقدم قوية في التسديد، كما أنه مراوغ بارع، ما يُصعب المهمة على المدافعين.

وشارك ترينكاو في 22 مباراة الموسم الحالي، سجل فيها 3 أهداف، وصنع 6 أهداف.

وشارك ترينكاو في 5 مباريات مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما، سجل فيها هدفا، كما لعب 5 مباريات مع منتخب تحت 20 عاما، سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفا كذلك، في حين سجل 11 هدفا في 19 مباراة، مع منتخب البرتغالي تحت 19 عاما.

وبالمجمل شارك ترينكاو مع الفريق الأول لسبورتينغ براغا في 30 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وصنع 6.