 رسميا.. برشلونة يُعلن التعاقد مع فرانسيسكو ترينكاو – إرم نيوز‬‎

رسميا.. برشلونة يُعلن التعاقد مع فرانسيسكو ترينكاو

رسميا.. برشلونة يُعلن التعاقد مع فرانسيسكو ترينكاو

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميا، تعاقده مع فرانسيسكو ترينكاو من سبورتينغ براغا البرتغالي.

وكتب برشلونة عبر حسابه في موقع ”تويتر“، ”نادي برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع سبورتينغ براغا بشأن ضم اللاعب فرانسيسكو ترينكاو الصيف القادم“.

وأضاف، ”قيمة الصفقة تبلغ 31 مليون يورو مقابل عقد مدته 5 مواسم. قيمة الشرط الجزائي تصل إلى 500 مليون يورو“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار برشلونة
أخبار نادي برشلونة
الرياضة
برشلونة
تاغ
رياضة
سوق الانتقالات
كرة القدم
مختارات
نادي برشلونة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث