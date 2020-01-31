رسميا.. برشلونة يُعلن التعاقد مع فرانسيسكو ترينكاو

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميا، تعاقده مع فرانسيسكو ترينكاو من سبورتينغ براغا البرتغالي. وكتب برشلونة عبر حسابه في موقع ”تويتر“، ”نادي برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع سبورتينغ براغا بشأن ضم اللاعب فرانسيسكو ترينكاو الصيف القادم“. وأضاف، ”قيمة الصفقة تبلغ 31 مليون يورو مقابل عقد مدته 5 مواسم. قيمة الشرط الجزائي تصل إلى 500 مليون يورو“.…