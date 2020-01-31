قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.. الجماهير تترقب كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.. وميرانديس أمام فرصة تاريخية

تقام اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي لإسبانيا قرعة دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وستنقل على موقع الاتحاد وقناته على ”يوتيوب“ وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفجّر ميرانديس المنتمي لدوري الدرجة الثانية المفاجأة الوحيدة في دور الـ16 بإقصائه فريق إشبيلية بعد الفوز عليه 3/1.

وضمن الفريق الصغير فرصة لعب دور ربع النهائي على ملعبه لأن قوانين المسابقة تفرض أن تلعب المباراة على ملعب الفريق المنتمي للدرجة الأدنى حال مواجهته لفريق من درجة أعلى.

وتأهلت 7 فرق من دوري الدرجة الأولى لدور الربع بالإضافة إلى ميرانديس، وهي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وريال سوسيداد وغرناطة وفياريال وفالنسيا حامل اللقب.

وبحسب القوانين الخاصة بالمسابقة فباستثناء فريق ميرانديس الذي سيستضيف مباراته في ربع النهائي على ملعبه فإن باقي المباريات الثلاثة ستجمع فرقا من دوري الدرجة الأولى وستُلعب على ملعب الفريق الذي يخرج في القرعة أولا.

وتجرى المواجهات بنظام المباراة الواحدة، وحال التعادل في الوقت الأصلي يلجأ الفريقان للشوطين الإضافيين، وحال استمرار التعادل يتم اللجوء لضربات الترجيح.

وقد يشهد دور ربع النهائي مواجهات قوية كالكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، أو مواجهة مع فالنسيا ضد أتلتيك بلباو أو ضد ريال سوسيداد.

وتقام مباريات دور ربع النهائي أيام 4 و5 و6 شباط/ فبراير المقبل فيما تلعب مباريات دور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، أيام 12 و13 شباط/ فبراير للذهاب، و4 و5 آذار/ مارس للإياب.

يشار إلى أن فالنسيا حامل لقب نسخة الموسم الماضي، بفوزه 2/1 على برشلونة في المباراة النهائية، علما أن برشلونة صعد للنهائي في آخر 6 نسخ في كأس ملك إسبانيا، وبرشلونة هو البطل التاريخي للمسابقة كذلك برصيد 30 لقبا.