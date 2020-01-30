ريال مدريد يخطف لاعبا جديدا من نادي برشلونة

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، أن ريال مدريد تعاقد مع الموهبة إيفان مورانتي، من فياريال، ليواصل النادي الملكي سياسة التعاقد مع المواهب الشابة.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، إن مورانتي، البالغ من العمر 19 عاما، أحد أفضل المواهب في فريق الشباب بنادي فياريال، وسينضم إلى ريال مدريد ”كاستيا“.

وأضافت ”موندو ديبورتيفو“ أن ريال مدريد تفوق على منافسه برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي في سباق التعاقد مع مورانتي، الذي يجيد اللعب في خط الوسط.

وشارك إيفان مورانتي مع فياريال ”ب“، في أربع مباريات الموسم الحالي، وكان أحد العناصر الأساسية مع الفريق، الذي حقق ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي.

وأعلن ريال مدريد، قبل أيام، تعاقده مع الموهبة البرازيلية رينير جيسوس كارفاليو من فلامنغو البرازيلي، كما أعلن مالاغا انتقال لاعبه الشاب هوغو فاييخو إلى ريال مدريد.

ويملك ريال مدريد 46 نقطة من 21 مباراة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويلعب مع أتلتيكو مدريد، يوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، في قمة الجولة الـ22 من الليغا.