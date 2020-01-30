زين الدين زيدان يدافع عن لوكاس فاسكيز

عبر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن سعادته بفوز فريقه الكبير على ريال سرقسطة 4-0 في دور 16 من كأس ملك إسبانيا وحافظ الفريق على مرماه نظيفا كما دافع عن لاعبه لوكاس فاسكيز الذي يتعرض لانتقادات من بعض الجماهير.

وقال زيدان عن مواصلة فريقه لسلسلة دون هزيمة :“ نحن في حالة جيدة ونريد أن نستمر كل لقاء بالنسبة لنا هو اختبار ، سجلنا بسرعة واللقاء كان جيدا من كل الجوانب ”.

وتحدث زيدان عن لاعبيه وقال عن الفترة الجيدة للألماني توني كروس :“ أنا سعيد من أجله توني هو نموذج ولاعب جيد لكن ما يجب التركيز عليه هو العمل الذي يقوم به الفريق ، في النهاية ما يهم المدرب هو رؤية لقاء متكامل من كل الجوانب ، بإمكاننا تغيير اللاعبين وفي الأخير يقومون بالعمل بشكل جيد ”.

كما دافع عن الجناح لوكاس فاسكيز وقال :“ المهم هو رأيي أنا بالنسبة له ، له كل حبي ، أثق في لواس لأنه أيضا إنسان رائع يعطي كل شيء في الملعب ، الناس من حقها أن تعطي رأيها وعلينا تقبله ، ما يريده الجمهور أن يعطي اللاعب كل شيء على أرض الملعب ولوكاس يفعل ذلك أنا سعيد من أجل تسجيله لهدف ومن أجل أهداف فينسيوس وكريم وفاران ”.

وتحدثت زيدان عن فينسيوس ودوره الدفاعي وقال :“ من الواضح أنه عمل يجب القيام به كبقية اللاعبين واللعب بشكل أفضل من السابق ، تركنا مرمانا نظيفا وهذا جيد ومن المهم أن نهاجم بعد ذلك ”.

كما أكد أن الصربي لوكا يوفيتش سيسجل في المستقبل وقال :“ أريد أن يسجل من أجله ، لكنه سيسجل إن واصل العمل ، إنه شاب والتحق بالفريق هذا الموسم والأهم أنه في فريق يتوفر على لاعبين مهمين ويجب أن يتأقلم ، هذه المرحلة المعقدة ستعود عليه بشكل جيد حين يتغير كل شيء ”.

وبلغ ريال مدريد دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على ريال سرقسطة 4-0 وسيواجه جاره أتلتيكو مدريد السبت القادم في ديربي العاصمة الإسبانية برسم قمة الجولة 22 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى في ملعب سانتياغو بيرنابيو من أجل الحفاظ على الصدارة.

ويعتبر كأس ملك إسبانيا اللقب الوحيد الغائب عن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان حيث توج بلقب الليغا مرة واحدة ومرتين بلقب السوبر الإسباني محليا فيما توج أوروبيا وعالميا ب3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبين للسوبر الأوروبي ولقبين لكأس العالم للأندية.