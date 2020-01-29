أهداف مباراة ريال مدريد ضد ريال سرقسطة: 2/0 للملكي (فيديو)

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افتتح رفائيل فاران مهاجم ريال مدريد أهداف مباراة فريقه أمام ريال سرقسطة، والتي تجمعهما على ملعب ”لا روماريدا“ ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا. وأحرز فاران هدفه برأسية رائعة في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء. وأضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 32 من رأسية قوية. الهدف الأول للريال! ⚽#فاران…