أهداف مباراة ريال مدريد ضد ريال سرقسطة: 2/0 للملكي (فيديو)

افتتح رفائيل فاران مهاجم ريال مدريد أهداف مباراة فريقه أمام ريال سرقسطة، والتي تجمعهما على ملعب ”لا روماريدا“ ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وأحرز فاران هدفه برأسية رائعة في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء.
وأضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 32 من رأسية قوية.
الهدف الأول للريال! ⚽#فاران يفتتح التسجيل عند الدقيقة 6#كأس_ملك_اسبانيا#ريال_سرقسطة_ريال_مدريد pic.twitter.com/XWdt2He4DX
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 29, 2020
هدف لـ ريال مدريد! ⚽#لوكاس_فاسكيز يضيف الثاني عند الدقيقة 32
سرقسطة 0 : 2 مدريد#كأس_ملك_اسبانيا#ريال_سرقسطة_ريال_مدريد pic.twitter.com/Dd62Mxmqib
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 29, 2020
وتأهل ريال مدريد إلى هذا الدور بعد أن تفوق في دور الـ32 على فريق سالامنكا، وانتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
في المقابل، صعد ريال سرقسطة إلى نفس الدور بعد أن تمكن من التفوق على فريق ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي لعبت على ملعبه أيضا.