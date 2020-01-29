 أهداف مباراة ريال مدريد ضد ريال سرقسطة: 2/0 للملكي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة ريال مدريد ضد ريال سرقسطة: 2/0 للملكي (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد ضد ريال سرقسطة: 2/0 للملكي (فيديو)

افتتح رفائيل فاران مهاجم ريال مدريد أهداف مباراة فريقه أمام ريال سرقسطة، والتي تجمعهما على ملعب ”لا روماريدا“ ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأحرز فاران هدفه برأسية رائعة في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء.

وأضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 32 من رأسية قوية.

وتأهل ريال مدريد إلى هذا الدور بعد أن تفوق في دور الـ32 على فريق سالامنكا، وانتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

في المقابل، صعد ريال سرقسطة إلى نفس الدور بعد أن تمكن من التفوق على فريق ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي لعبت على ملعبه أيضا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاغ
ريال مدريد
كأس ملك إسبانيا
كرة القدم
تاريخ النشر
تاريخ التحديث