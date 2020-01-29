غاريث بيل يرد الصفعة لريال مدريد ويرفض التنازل أمام رغبة توتنهام

كشفت تقارير صحفية التطورات الأخيرة في المفاوضات الجارية حالياً بين ناديي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، لضم الويلزي الدولي غاريث بيل.

ودخل توتنهام في مفاوضات جادة مع ريال مدريد لضم بيل 30 عاماً، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية التي تغلق أبوابها يوم الجمعة المقبل 31 يناير.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن المفاوضات يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود خلال الساعات الأخيرة، حيث يعتمد الموقف بشكل كامل حالياً على رغبة بيل في العودة إلى ناديه السابق توتنهام، إضافة إلى موافقته على خفض راتبه الأسبوعي الذي يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن الموقف المبدئي من جانب غاريث بيل هو أنه يرفض خفض راتبه حال انتقاله إلى توتنهام، في الوقت الذي لا يمكن فيه لمسؤولي السبيرز التعاقد مع بيل ودفع هذا الراتب الكبير له حالياً.

وتابعت بقولها: ”يبدو أن غاريث بيل يرد الصاع لإدارة ريال مدريد، التي رفضت الصيف الماضي انتقاله إلى أحد أندية الدوري الصيني في اللحظات الأخيرة؛ لأنها رفضت المقابل الذي ستحصل عليه مقابل بيع الويلزي الدولي، وبالتالي فإن بيل يضع حالياً شرطاً يصعب على أي ناد الوفاء به، وهو حصوله على نفس الراتب الذي يناله في ريال مدريد“.

وكان جوناثان بارنيت مدير أعمال بيل قد أشار من قبل إلى أن بيل لن يرحل خارج ريال مدريد معاراً، وأنه يريد البقاء في صفوف الميرينغي حتى نهاية عقده في صيف 2022.

ولا يعتمد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على بيل في التشكيل الأساسي، حيث أحرز اللاعب هدفين وصنع مثلهما منذ بداية هذا الموسم، وغاب طويلاً عن صفوف الفريق بداعي الإصابة، وسط توتر واضح في العلاقات بين اللاعب ومدربه، ومع الإدارة من جانب آخر.

وتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني، الليغا، مؤخراً، بفارق 3 نقاط، بعد هزيمة برشلونة أمام فالنسيا صفر-2، وفوز الملكي على بلد الوليد بهدف نظيف.