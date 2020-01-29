في الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوي.. برشلونة يفاوض بيراردي مهاجم ساسولو الإيطالي

لم ييأس مسؤولو نادي برشلونة الإسباني في ملف المهاجم البديل للأوروغوياني لويس سواريز، بعد فشل المفاوضات الخاصة بضم الإسباني رودريغو مهاجم فالنسيا خلال الساعات الأخيرة.

وأصيبت جماهير برشلونة بصدمة قوية بعد فشل صفقة رودريغو أمس الثلاثاء، عقب مباحثات مكثفة بين مسؤولي برشلونة وفالنسيا، إلا أن عرض البارسا لم يكن كافيا لإقناع إدارة ”الخفافيش“ بالتخلي عن رودريغو في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة مع صعوبة تعويض اللاعب.

وبحسب موقع le10sport الفرنسي، فإن نادي برشلونة دخل في مفاوضات جادة مع نادي ساسولو الإيطالي للحصول على خدمات المهاجم دومينيكو بيراردي.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إلى أن المفاوضات تسير على قدم وساق، في محاولة من مسؤولي برشلونة لحسم الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية يوم 31 يناير الجاري، الموافق الجمعة المقبل.

وشارك بيراردي، البالغ من العمر 25 عاما، في 17 مباراة هذا الموسم، أحرز خلالها 9 أهداف، وصنع 3 آخرين، وينتهي عقد بيراردي مع ساسولو في صيف 2024.

ويمكن أن تكون صفقة بيراردي طوق النجاه لمسؤولي برشلونة فيما تبقى من ساعات قليلة في الميركاتو الشتوي، خاصة أن سعر اللاعب يصل إلى 24 مليون يورو فقط، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وكان بيراردي لاعبا في صفوف يوفنتوس الإيطالي، قبل أن ينضم إلى ساسولو على سبيل الإعارة، ثم الانتقال النهائي في صيف 2015 مقابل 10 ملايين يورو.

ويعاني برشلونة بشدة من نقص اللاعبين في مركز رأس الحربة، رقم 9، خاصة مع إصابة سواريز التي ستبعده عن الملاعب لفترة لا تقل عن 4 أشهر، في الوقت الذي يواجه فيه البلوغرانا مرحلة حاسمة في المنافسات المحلية والأوروبية.

وخسر برشلونة في مباراته الأخيرة أمام فالنسيا بهدفين نظيفين، مما كلّفه ضياع صدارة الدوري الإسباني، الليغا، لصالح ريال مدريد الذي انتصر على بلد الوليد بهدف نظيف، وتربع على قمة المسابقة بفارق 3 نقاط عن البارسا.

ويلعب برشلونة أمام نابولي الإيطالي في إطار منافسات دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم في فبراير المقبل.