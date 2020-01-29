مباراة برشلونة ضد ليغانيس.. ميسي يبحث عن الفوز رقم 500 مع البلوغرانا (إنفوغراف)

يخوض برشلونة الخميس لقاء دور 16 من كأس ملك إسبانيا أمام فريق ليغانيس في الكامب نو؛ بحثا عن بلوغ ربع النهائي في المسابقة التي يحمل الفريق الرقم القياسي في التتويج بلقبها برصيد 30 لقبا.

ويعتبر اللقاء فرصة جديدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عميد برشلونة لتحقيق الفوز رقم 500 رفقة الفريق الكتالوني، وكان فالنسيا قد حرمه من تحقيق هذا الرقم السبت الماضي، في الدوري الإسباني حين خسر الفريق 2-0 وفقد الصدارة لفائدة غريمه التقليدي ريال مدريد.

وحقق ميسي منذ بدايته في سنة 2004 رفقة برشلونة، 499 فوزا في 710 لقاءات خاضها مع الفريق في كل المنافسات بنسبة تصل ل 70،42 %.

وحقق ليونيل ميسي 131 تعادلا و79 هزيمة وسجل 620 هدفا بمعدل بلغ 0،87 هدف في اللقاء.

وتتوزع انتصارات ميسي إلى 499 إلى 349 فوزا في الدوري الإسباني الدرجة الأولى و83 فوزا في دوري أبطال أوروبا و50 فوزا في كأس ملك إسبانيا و9 في كأس السوبر الإسباني و5 في كأس العالم للأندية و3 في كأس السوبر الأوروبي.

وبإمكان النجم الأرجنتيني أيضا الوصول للفوز رقم 200 في الكامب الأحد القادم، أمام نفس المنافس ليغانيس في الدوري الإسباني وهو رقم قياسي.