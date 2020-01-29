بارتوميو: ميسي سينهي مسيرته في برشلونة.. وتجديد عقد سواريز ليس مطروحا الآن

حرص جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، على توضيح العديد من النقاط المهمة للجماهير الكتالونية، وذلك على هامش ترؤسه لوفد برشلونة المشارك في مهرجات الرياضة الثاني والسبعين، مساء الاثنين الماضي.

وأجرى بارتوميو حديثا مطولا مع صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية تناول فيه أبرز ما يدور داخل جدران النادي الكتالوني بهذه الفترة، خاصة عقب الخسارة أمام فالنسيا وفقدان صدارة الليغا الإسبانية يوم السبت الماضي.

ثقة مطلقة

وأعرب بارتوميو في حديثه عن ثقته المطلقة في كيكي سيتين، المدير الفني الجديد للفريق، رغم الخسارة الأخيرة على ملعب ميستايا.

وقال بارتوميو: ”لا تزال روحنا المعنوية قوية، نحن نحاول الكثير من التغييرات بالفريق، ولدينا ثقة كاملة في سيتين، هناك الكثير من المباريات المتبقية في الدوري، أعتقد أنها ستكون مثيرة للاهتمام“.

وأضاف: ”كان هناك القليل من المباريات والتدريبات، لكن سرعان ما سنرى تغييرات إيجابيه بالفريق، نحن مقتنعون بفلسفة سيتين في اللعب وبطريقة تفكيره“.

عقد ميسي

وأوضح بارتوميو موقفه من تمديد عقد ميسي، قائلا: ”ليونيل لديه عقد ينتهي في 2021، وهدفنا هو أن يعلن اعتزاله بقميص برشلونة، إنه يمتلك الكثير ليقدمه لكرة القدم ليمتعنا بها، علينا تجديد عقده حتى يقرر نهاية رحلته مع برشلونة“.

وأكمل رئيس برشلونة: ”ليس لدي شك في استمرار ميسي معنا، لقد قالها بالفعل، إنه فريق حياته حيث صنع مسيرته بالكامل، وعليه أن ينهي مسيرته هنا أيضا متى أراد“.

صفقة نيمار

ورفض بارتوميو إعطاء إجابة واضحة بشأن إمكانية ضم البرازيلي نيمار ردا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال بارتوميو: ”السؤال عن نيمار أمر متكرر، الجميع يطرحه منذ العام الماضي، لكنني لن أناقش هذا الموضوع حتى يتم التخطيط للموسم المقبل“.

وأضاف: ”نحن الآن نعمل على الانتقالات الشتوية ونعلم ما علينا القيام به، لكننا لم نتحدث عن الموسم المقبل، وإن ناقشنا الأمر لن أكشف عن خططنا، لكننا منفتحون على كل الاحتمالات“.

وردا على سؤاله حول التعارض بين التعاقد مع لاعب مثل نيمار، وإمكانية ضم صفقة كبيرة أخرى مثل لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، قال بارتوميو: ”أفضل ألا أتحدث عن لاعبين في فرق أخرى، واحد في إيطاليا والآخر في فرنسا، إنهم لاعبون رائعون لكن من السابق لأوانه التحدث عن الموسم المقبل“.

مصير لويس سواريز

من ناحية أخرى، نفى بارتوميو وجود أي مفاوضات مع الأورغوياني لويس سواريز مهاجم الفريق بخصوص تمديد عقده مع النادي.

وشدد رئيس برشلونة: ”تمديد عقد سواريز ليس مطروحا على طاولة اجتماعاتنا، لم نتحدث معه أو مع وكيله، لقد كان مؤسفا أن نفقده في هذا التوقيت من الموسم، ما يشغلنا الآن هو تعافيه من إصابته“.

وأضاف: ”نمتلك لاعبين في الفريق الأول أو الثاني قادرين على تعويضه، وإن كان ذلك غير ممكن، فقد يتم التعاقد مع بديل له في الانتقالات الشتوية الجارية“.

وأوضح: ”التعاقد مع مهاجم جديد لا علاقة له بتمديد عقد سواريز من عدمه، فالموسم طويل للغاية ومن الجيد أن تمتلك أكثر من لاعب في نفس المركز أو بمراكز مختلفة“.

وأتم: ”سواريز يبلغ من العمر 34 عاما لكنه ما زال قادرا على اللعب، ليست هناك مشكلة في أن يتواجد لاعبون آخرون جيدون وشباب بجانب لاعبين آخرين من مرحلة سنية مختلفة“.