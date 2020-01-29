باريس سان جيرمان يحدد سعر انتقال كافاني إلى أتلتيكو مدريد.. ويجهز لصفقة مدوية في الميركاتو الصيفي

دخلت صفقة انضمام الأوروغواياني إدينسون كافاني نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، مرحلة الحسم مع قرب إغلاق باب القيد الشتوي يوم الجمعة المقبل.

ويسعي أتلتيكو مدريد لحسم صفقة كافاني لتعويض غياب دييغو كوستا بداعي الإصابة.

اتفاق قريب

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن إدارة باريس سان جيرمان رفضت العرض المقدم أمس الثلاثاء من أتلتيكو مدريد لضم كافاني مقابل 15 مليون يورو، ومع ذلك فان انتقال المهاجم الأورغوياني إلي نادي العاصمة الإسبانية بات وشيكا.

ووفقاً لصحيفة ”لوباريسيان“ الفرنسية، فقد حدد ”البي إس جي“ قيمة انتقال كافاني بـ20 مليون يورو، أي بزيادة خمسة ملايين فقط عن العرض المقدم من أتلتيكو مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن كافاني سيكون متاحا للانضمام إلى أتلتيكو حال تقديم عرض بـ30 مليون يورو قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

ويتواجد شقيق كافاني ووكيل أعماله في مدريد منذ أول أمس الاثنين للاتفاق على بنود عقد كافاني مع النادي الإسباني والذي قد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

بديل مبابي

على الجانب الآخر، ذكرت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، أن باريس سان جيرمان يجهز مبكرا لاحتمالية انتقال كيليان مبابي، نجم الفريق، إلي ريال مدريد الإسباني.

وقالت الصحيفة إن انضمام مبابي إلى الميرينغي يفتح الباب أمام صفقة مدوية أخرى في صيف 2020.

ووضعت إدارة النادي الفرنسي نجم أتلتيكو مدريد جواو فيليكس على قائمة المطلوبين للانضمام لتعويض الرحيل المحتمل لمبابي، الذي يعد الهدف الأول لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وأوضحت ”ديفنسا سنترال“، أن اللاعب البرتغالي الشاب لا يشعر بالراحة في أتلتيكو مدريد، كما أن انتقال كافاني لفريق دييغو سيميوني سيسحب منه الكثير من الأضواء كنجم أول للفريق.

وعلى الرغم من مشاركة جواو فيليكس في كل المباريات هذا الموسم، إلا أنه غير مناسب لفلسفة وطريقة لعب أتلتيكو مدريد.

وحسب Tribal Football فإن إدارة باريس سان جيرمان تدرك جيدا أن مبابي سيرحل عاجلا أم آجلا وهم لا يريدون الوقوف مكتوفي الأيدي حيال ذلك.

ومن المتوقع أن يقدم سان جيرمان راتبا مغريا لجواو فيليكس لإقناعه بخطوة الانتقال إلى فريق توماس توخيل، بجانب منحه دورا قياديا داخل الفريق.