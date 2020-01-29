التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سرقسطة اليوم في كأس ملك إسبانيا

يواجه نادى ريال مدريد نظيره ريال سرقسطة، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما على ملعب ”لا روماريدا“، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتأهل ريال مدريد إلى هذا الدور بعد أن تفوق في دور الـ32 على فريق سالامنكا، وانتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

في المقابل، صعد ريال سرقسطة إلى نفس الدور بعد أن تمكن من التفوق على فريق ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي لعبت على ملعبه أيضا.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد نهاية منافسات الجولة الـ21 من الليغا برصيد 46 نقطة، ويأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

واجه فريق ريال مدريد منافسه سرقسطة 6 مرات في مسابقة كأس ملك إسبانيا، حيث نجح الريال في الفوز ثلاث مرات، وسرقطة في اثنين، وتعادل الفريقان في مباراة، وأحرز المرينغي 11 هدفاً، بينما سجل منافسه 9 أهداف.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين موسم 2005 / 2006، وتعرض الفريق الملكي للخسارة بستة أهداف لهدف في ذهاب نصف نهائي الكأس، وبالرغم من عودة المرينغي وانتصاره برباعية نظيفة في الإياب، إلا أنها لم تكن كافية للتأهل للنهائي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سرقسطة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة ksa sports 1 hd، ويعلق عليها فهد العتيبي.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: أريولا.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، فاران، مارسيلو.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كروس.

خط الهجوم: رودريغو، يوفيتش، فينيسيوس جونيور.

التشكيل المتوقع لسرقسطة

حراسة المرمى: ألفاريز.

خط الدفاع: فيغاراي، أتيينزا، غويتان، نييتو.

خط الوسط: سورو، غوتي، إيجوارز، بلانكو سانشيز.

خط الهجوم: كاغوا، لويس خافيير سواريز.