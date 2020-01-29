صحيفة: صفقة رودريغو تضاف لمسلسل فشل رئيس نادي برشلونة في التعاقدات

ركزت صحيفة ”ماركا“ على فشل نادي برشلونة في إتمام صفقة الدولي الإسباني رودريغو مورينو، مهاجم فالنسيا، رغم الأخبار والشائعات الكثيرة التي تحدثت عن قرب إنهائها والتعاقد مع اللاعب، في سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

وتحدثت الصحيفة بسخرية عن الصفقة، حيث اعتبرت أن تلفزيون برشلونة قام بنقل كل وقائع الصفقة بشكل مباشر وطيلة المفاوضات لكنها انتهت بالفشل وخيبة أمل.

واعتبرت الصحيفة أن مخرج الصفقة رئيس برشلونة، بارتوميو، قرر أن يخبر الجميع بمشاريعه مسبقا وقبل أن يتأكد من إمكانية تحقيقها، تاركا الجميع يتحدث عن النجوم وقربها من برشلونة دون أن تمر من السجادة الحمراء نحو ”كامب نو“.

وكان آخر النجوم التي شاركت في المسلسل هو رودريغو مورينيو، الذي كان واضعا رجلا ونصفا في فريق كيكي سيتين، لكنه سقط في الاختبار الأخير وفي الدقيقة الأخيرة.

وعادت الصحيفة لمسلسلات مفاوضات رئيس برشلونة ومديره الرياضي الفرنسي إيريك أبيدال المنقولة تلفزيونيا، ومن بينهما مفاوضات التعاقد مع أسطورة الفريق السابق تشافي هيرنانديز مدرب السد الحالي لتعويض إرنستو فالفيردي المقال.

وسافر أبيدال رفقة أوسكار كراو للدوحة ونقلت المفاوضات إعلاميا بشكل مفصل مع وجود ممثلين في أدوار ثانوية كمدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوكيتينو وفرنسيسكو غارسيا مدرب الفريق الثاني لبرشلونة.

وفي النهاية لم يعد تشافي لبرشلونة ولم يتم اختيار أي من المرشحين الباقين واستقر الأمر على سيتين.

وفي الصيف الماضي خرج أيضا للعلن مسلسل البرازيلي نيمار، نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان، وخرجت من مكاتب ”كامب نو“ كل المفاوضات والسفريات ذهابا وإيابا من برشلونة لباريس نحو وسائل الإعلام.

وفي الأخير بقي نيمار في باريس كما بقي قبله الإيطالي ماركو فيراتي بعد مسلسل طويل عرضه برشلونة في وسائل الإعلام.

واختار الفرنسي أنطوان غريزمان في صيف 2018 منافسة رئيس برشلونة في إنتاج مسلسلات إعلامية وأعلن البقاء في فريقه عبر شريط فيديو، رغم كون الفرنسي عاد بعد موسم واحد ليوقع لبرشلونة.

وأكدت صحيفة ”ماركا“ أن هذا ما أصبح عليه بارتوميو في فيلم برشلونة صرف ميزانيات ضخمة وإضاعتها في أداء مشكوك فيه دون إيرادات مقنعة أو تراث صحيح.