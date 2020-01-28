غاريث بيل وإيسكو خارج قائمة مباراة ريال مدريد ضد سرقسطة في كأس ملك إسبانيا

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة الفريق لخوض مواجهة ريال سرقسطة، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة غياب غاريث بيل، رغم مشاركته في مران اليوم بشكل طبيعي عقب تعافيه من الإصابة، وغياب ماريانو دياز بداعي الإصابة.

واستبعد زيدان أيضًا ”كاسميرو، وإيسكو، وميليتاو“ بقرار فني لإراحتهم.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، سيرجيو راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي، وخاميس رودريغيز.

خط الهجوم: كريم بنزيما، فاسكيز، يوفيتش، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريغو جويس.