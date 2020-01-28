تقرير: كيكي سيتين يخسر غرفة ملابس برشلونة مبكرا واللاعبون يتهمون المدرب بالتناقض

بعد 3 مباريات فقط، بدأت الأزمات تحاصر كيكي سيتين، مدرب نادي برشلونة الإسباني، الذي تولى القيادة الفنية للبلوغرانا في أعقاب إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

بدأ سيتين مشواره مع برشلونة بالفوز على غرناطة بهدف نظيف في الدوري الإسباني، الليغا، ونجا من مفاجآت كأس الملك بعد انتصار صعب على إيبيزا 2-1، قبل أن يسقط أمام فالنسيا بهدفين نظيفين، مع الرأفة، في ملعب ”ميستايا“، يوم السبت الماضي، في الليغا، وهي الخسارة التي كلّفت الفريق ضياع الصدارة التي ذهبت إلى ريال مدريد الذي يتفوق حاليا بفارق 3 نقاط.

ولكن الأمور في برشلونة لم تقتصر على مجرد الهزيمة أمام فالنسيا، بل انتقلت إلى التشكيك في قدرات سيتين، وإيمان نجوم الفريق بالمدرب نفسه، وهو ما ينذر بتطورات مثيرة في الفترة المقبلة، حال تراجع النتائج.

وقال تقرير نشره ”راديو كتالونيا“ اليوم الثلاثاء إن خطوط الاتصال بين لاعبي برشلونة والمدرب سيتين مقطوعة تماما، حيث لا يفهم نجوم البلوغرانا تعليمات المدرب، وهو ما ظهر بوضوح في مباراة فالنسيا الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن سيتين طالب لاعبي برشلونة بالاستحواذ على الكرة أطول فترة ممكنة، ومضاعفة عدد التمريرات، إلا أنهم فوجئوا بعد الخسارة أمام فالنسيا بتصريحات تتناقض مع التعليمات، حيث قال سيتين إن هناك الكثير من التمريرات التي لم يكن لها داعٍ على الإطلاق خلال المباراة.

وتابع ”راديو كتالونيا“ بقوله في التقرير: ”فوجئ اللاعبون أيضا بأن سيتين يطالبهم بأمور تكتيكية لم يعتادوا عليها خلال المباريات، وهو ما خلق فجوة واضحة المعالم بين الطرفين، في ظل غموض الأسلوب الذي يعتمده المدرب في خطة المباريات، وعدم فهم اللاعبين لأدوارهم بشكل واضح“.

ونقل الراديو كواليس غرفة ملابس برشلونة، حيث أكد بعض اللاعبين أن التكتيك الذي يريده سيتين ليس هو المناسب في برشلونة، حيث يريد المدرب أن يتحرك الفريق بأكمله ككتلة واحدة دفاعا وهجوما، وهو أمر غريب على لاعبي البلوغرانا، ولم يعتادوا عليه من قبل.

وحذر التقرير الكتالوني من استمرار الأمور على وضعها الحالي في برشلونة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التدهور في الأداء والنتائج، مع الدخول في المرحلة الحاسمة للموسم، سواء في المنافسات المحلية، الليغا وكأس الملك، أو دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه برشلونة نادي نابولي الإيطالي في دور الـ16.