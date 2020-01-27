تقرير: زيدان قد يغادر ريال مدريد نهاية الموسم لخلافه مع فلورنتينو بيريز

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية اليوم الإثنين، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قد يترك منصبه في النادي الملكي، الصيف المقبل، وقبل موسمين من نهاية عقده؛ بسبب علاقاته الصعبة مع الرئيس فلورنتينو بيريز.

وبحسب موقع ”Soccerlink.Fr“ فإن زين الدين زيدان لم يغفر للرئيس محاولته ضم البرتغالي جوزيه مورينيو والإبقاء على علاقة جيدة معه ووعده بالعودة لتدريب الفريق، كما لم يعجبه عدم تلبية طلبه بالتعاقد مع مواطنه بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد رغم مطالبته بذلك في الصيف الماضي.

وأكد الموقع الفرنسي أن زيدان أخبر مقربين منه أن التتويج بلقب في نهاية الموسم، خاصة في دوري أبطال أوروبا، سيدفعه لتقديم استقالته في اليوم التالي.

وأضاف ”Soccerlink.Fr“ أن يوفنتوس سيكون مستعدا لاستقبال زيدان مدربا جديدا في ظل علاقة زيدان الطيبة مع النادي الإيطالي الذي لعب في صفوفه 5 مواسم قبل الانتقال إلى ريال مدريد صيف العام 2001، في صفقة كانت قياسية في سوق الانتقالات.

ويحلم يوفنتوس بإعادة زيدان للفريق مدربا بعد النجاحات المذهلة التي حققها رفقة ريال مدريد خاصة في دوري أبطال أوروبا حيث حقق ثلاثية تاريخية بالفوز 3 مرات متتالية، وهو إنجاز لم يحققه أي مدرب سابقا.

وسبق لزين الدين زيدان أن استقال من تدريب ريال مدريد بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوربا العام 2018، على حساب ليفربول الإنجليزي، لكنه عاد لتدريبه مجددا في مارس الماضي، بعد أزمة الفريق والنتائج السيئة الذي دفعت الإدارة لإقالة جولين لوبتيغي ومن بعده سانتياغو سولاري.

ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني، برصيد 46 نقطة من 21 مباراة، ويتقدم بـ3 نقاط عن مطارده برشلونة.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، حيث يلعب مع ريال سرقسطة الأربعاء، كما تأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ويلعب مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي ولايته الاولى قاد زيدان ريال مدريد في 149 مباراة، فاز الفريق الملكي في 105 مباريات، مقابل 28 تعادلا، و16 خسارة، أما في ولايته الثانية فقاد زيدان ريال مدريد في 41 مباراة، حقق النادي الملكي الفوز 24 مرة، مقابل 11 تعادلا، و6 خسائر.