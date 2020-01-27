هل يلجأ مبابي لفسخ عقده مع باريس سان جيرمان لتحقيق حلم الانتقال إلى ريال مدريد؟

سيكون كيليان مبابي عنوانا مستمرا في تقارير الصحافة العالمية والأوروبية بشكل خاص مع اقتراب الموسم من نهايته، في ظل رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، ورفض ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان التفريط في جوهرته الشابة.

وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 21 عاما صيف العام 2022، ما يعني أن باريس سان جيرمان يتعرض لضغوط شديدة لبيع نجمه الأول في موعد أقصاه صيف 2021، في ظل رفض اللاعب إلى الآن تجديد عقده مع بطل فرنسا، حيث يضع حلم الانتقال إلى ريال مدريد نصب عينيه ويعلم جيدا أن التجديد لناديه حاليا يعني تأجيل هذا الحلم ووضع مصيره في يد إدارة الـ“بي إس جي“ لفترة أطول.

وبحسب موقع ”ديفنسا سنترال“، فإن استمرار رغبة ريال مدريد في ضم مبابي، وإصرار باريس سان جيرمان على رفض الصفقة، يمكن أن يدفع اللاعب إلى استخدام قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، ”فيفا“، التي تسمح للاعب بفسخ عقده رفقة ناديه حال رغبته في الرحيل مقابل تعويض ناديه الأصلي.

وقال ”ديفنسا سنترال“ في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إن مبابي يستطيع استغلال المادة 17 من لوائح فيفا، والتي تسمح له بالرحيل عن باريس سان جيرمان إذا أكمل ثلثي مدة عقده مع النادي.

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017 مقابل 180 مليون يورو من نادي موناكو الفرنسي، ووقّع عقدا لمدة 5 مواسم مع بطل فرنسا، ما يعني أن اللاعب يستطيع بنهاية الموسم الجاري استخدام المادة 17، وفسخ العقد والرحيل عن فريقه، ووقتها سيحدد ”فيفا“ القيمة التي يتعين على ريال مدريد أو أي نادٍ آخر دفعها إلى سان جيرمان كتعويض عن رحيل مبابي.

وبحسب موقع ”ترانسفير ماركت“، فإن القيمة السوقية لمبابي حاليا تبلغ 200 مليون يورو.

وشارك مبابي هذا الموسم في 24 مباراة، أحرز خلالها 21 هدفا، وصنع 14.

وترى إدارة ريال مدريد أن مبابي سيكون البديل المثالي لمواطنه كريم بنزيما، الذي ينتهي عقده رفقة الميرينغي في صيف 2021، ولم يتم تجديد العقد حتى الآن.