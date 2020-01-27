زيدان: صدارة ترتيب الدوري الإسباني لا تعني شيئا.. وخبر وفاة كوبي براينت ”فظيع“

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بمدافعه ناتشو الذي سجل هدف الفوز في مرمى ريال بلد الوليد ومنح الفريق الصدارة بفارق 3 نقاط عن الغريم برشلونة، كما أكد أن مشوار الدوري الإسباني ما زال طويلا.

وقال المدرب الفرنسي بعد اللقاء: ”في نهاية الأمر كان لقاء تنافسيا قويا أمام فريق جعل الأمور صعبة في الشوط الأول، لكونهم دخلوا اللقاء بشكل جيد، كانوا 3 نقاط مهمين أمام فريق لم يستسلم، لعبنا جيدا في الشوط الثاني بحركية أكثر وسيطرة على اللقاء“.

وأضاف زيدان متحدثا عن الصدارة: ”لن تغير أي شيء، علينا أن نواصل العمل ونقدم أداء جيدا، الطريق لا زال طويلا وصعبا، نحن راضون على مركزنا والحفاظ على نظافة مرمانا وهي قوة نفعلها بشكل جيد، ما زال أمامنا 16 لقاء وسيكون الأمر صعبا حتى النهاية لاشيء تغير“.

وأشاد مدرب ريال مدريد بمدافعه ناتشو، قائلا: ”إنه محترف بشكل جيد حين يكون في الملعب ليتنافس يفعل ذلك بشكل رائع، أنا سعيد من أجل هدفه“.

كما تحدث زيدان عن سلسلة الفريق دون هزيمة، موضحا: ”العمل بشكل شاق والثقة فيما نفعله مع معرفة أن الأمور ستكون صعبة، قدمنا لقاء جديا وتنافسيا وجيدا دفاعيا في الشوط الثاني جعلنا اللقاء خارقا“.

وعلق مدرب ريال مدريد على أهمية الكرات الثابتة في الفريق، قائلا: ”توني كروس وإيسكو ورودريغو ولوكاس حين يدخلون اللقاء نحصل على ضربة ثابتة ونرسلها نعرف أننا نملك لاعبين مميزين بالرأس، كما يحدث في الضربات الركنية هي جزء من اللعب ونعرف أن بإمكاننا التسجيل من هذه العمليات“.

وعن وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت في حادث تحطم طائرته الهليوكوبتر، شدد: ”خبر فظيع، إنها أخبار صعبة تؤثر على الجميع، لا أستطيع أن أخبركم بأي شيء إنها أخبار سيئة للغاية ونحن آسفون“.

وكان اللاعب الأسطوري في عالم كرة السلة في طريقه لحضور إحدى المباريات مع ابنته، رفقة 3 أشخاص آخرين في مروحيته المحطمة.

كما أكد مكتب شريف لوس أنغلوس وفاة الأشخاص الثلاثة الآخرين الذين كانوا على متن الطائرة، بينما ما يزال التحقيق جاريا لكشف ملابسات الحادث.