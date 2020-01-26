 ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مديد على بلد الوليد ونهاية الجولة 21 (صورة) – إرم نيوز‬‎

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مديد على بلد الوليد ونهاية الجولة 21 (صورة)

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مديد على بلد الوليد ونهاية الجولة 21 (صورة)

المصدر: فريق التحرير

أنقذ المدافع ناتشو فيرنانديز فريقه ريال مدريد من فخ التعادل السلبي مع مضيفه بلد الوليد وسجل له هدف الفوز 1 – صفر في مباراتهما اليوم الأحد.

وأقيمت المباراة في ختام فعاليات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانفرد الريال بصدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 46 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة حامل اللقب والذي خسر أمام بلنسية أمس في مباراته بنفس المرحلة.

وفي المقابل تجمد رصيد بلد الوليد عند 22 نقطة في المركز السادس عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة مقابل خمسة تعادلات في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة ليواصل مسلسل النتائج الهزيلة في المسابقة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا:

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