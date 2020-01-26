 ريال مدريد يخطف فوزا صعبا من بلد الوليد وينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو) – إرم نيوز‬‎

ريال مدريد يخطف فوزا صعبا من بلد الوليد وينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

ريال مدريد يخطف فوزا صعبا من بلد الوليد وينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أنقذ المدافع ناتشو فيرنانديز فريقه ريال مدريد من فخ التعادل السلبي مع مضيفه بلد الوليد وسجل له هدف الفوز 1-0 في مباراتهما اليوم الأحد في ختام فعاليات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى الدقيقة 78 التي سجل فيها ناتشو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد بضربة رأس رائعة.

وانفرد الريال بصدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 46 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة حامل اللقب والذي خسر أمام بلنسية أمس في مباراته بالجولة نفسها.

وفي المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد عند 22 نقطة في المركز السادس عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة مقابل خمسة تعادلات في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة ليواصل مسلسل النتائج الهزيلة في المسابقة.

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