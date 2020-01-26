 هدف مباراة ريال مدريد وبلد الوليد: 1/0 للنادي الملكي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هدف مباراة ريال مدريد وبلد الوليد: 1/0 للنادي الملكي (فيديو)

هدف مباراة ريال مدريد وبلد الوليد: 1/0 للنادي الملكي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم ناتششو مدافع ريال مدريد بهدف لصالح فرقه في شباك بلد الوليد خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بملعب ”نيوفو جوسي“، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وأحرز ناتشو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني قبل انطلاق منافسات الجولة فى جدول ترتيب ”الليغا“ برصيد 43 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة، بينما يحتل بلد الوليد المركز 15 برصيد 22 نقطة.

ويسعى ريال مدريد للعودة إلى الديار بالنقاط الثلاث لمواصلة مزاحمة برشلونة على صدارة الدوري، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة بملعب ”سانتياغو برنابيو“.

ونجح الريال في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بآخر 18 مباراة بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية، منها 11 مباراة بمسابقة ”الليغا“.

ويمتلك ريال مدريد أقوى خط دفاع فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري، بعدما اهتزت شباكه 13 مرة فقط في 20 مباراة، فيما حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.

ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما قائمة الهدافين في الريال قبل مواجهة بلد الوليد، بعدما نجح في تسجيل 16 هدفاً بمختلف المسابقات هذا الموسم، بواقع 12 هدفاً في الدوري، و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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