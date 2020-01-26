مفاتيح صفقة انتقال رودريغو مورينو من فالنسيا إلى نادي برشلونة

تحدثت صحيفة ”ماركا“ عن المفاوضات التي تجمع برشلونة وفالنسيا بشأن مهاجم الثاني الدولي الإسباني رودريغو مورينو، وأكدت أن الصفقة تدخل مراحلها الحاسمة سواء بالنجاح أو الفشل، حيث تعتبر 48 ساعة المقبلة الفاصلة في المفاوضات بين الفريقين.

ويصر نادي برشلونة على التعاقد مع مهاجم فالنسيا لتعويض الغياب الطويل لمهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز، معتمدا على موافقة رودريغو على الرحيل نحو ”كامب نو“.

وزادت الهزيمة أمام فالنسيا في ”الميستايا“، أمس السبت، من حاجة برشلونة لمهاجم في ظل عدم قدرة الفرنسي أنطوان غريزمان على لعب دور المهاجم الصريح ولتراجع ميسي للخلف لصنع اللعب.

وحسب ”ماركا“ فعدة مفاتيح تجعل الصفقة ممكنة أو تفشلها وهي:

طريقة الصفقة

وضع فالنسيا ثمنا لمهاجمه الدولي ويبلغ 60 مليون يورو، ولا يرغب في التخلي عنه دون الحصول عليها، بينما لا يستطيع برشلونة دفع المبلغ حاليا لظروفه المالية ويقترح إعارة حتى نهاية العام مع بند إجباري لشراء عقده في الصيف المقبل مقابل المبلغ المقترح.

كما يطرح برشلونة إمكانية التخلي عن لاعب شاب لفالنسيا ويظهر اسم لاعب الفريق الثاني رامون رودرغيز خيمينيز ”مونشو“ في الصورة، حيث ذكرت ”ماركا“ أنه اسم مطروح في المفاوضات.

تعاقد فالنسيا مع بديل لمهاجمه

يصر فالنسيا على عدم التخلي عن مهاجمه الدولي الإسباني رودريغو مورينو دون التعاقد مع لاعب يعوضه، خصوصا أن الفريق ينافس على عدة واجهات ولا يرغب في إضعاف المجموعة في منتصف الموسم.

ويبقى باكو ألكاسير المرشح الأول لتعويض رودريغو في فالنسيا، لكونه لاعبا سابقا للفريق ولكون دوره في فريقه الحالي بروسيا دورتموند تقلص كثيرا بعد قدوم النرويجي الظاهرة إيرلينغ هالاند.

ويتفاوض فالنسيا مع بروسيا دورتموند على ضم ألكاسير ودخلت المفاوضات لحظات حاسمة، وحال نجاحها سيكون رودريغو في طريقه لبرشلونة.

موقف غرف الملابس

يعارض أغلب لاعبي فالنسيا رحيل المهاجم رودريغو في فترة الانتقالات الشتوية لأهميته للفريق، وقال الظهير الأيسر الدولي الإسباني غايا في تصريح نشرته صحيفة ”ماركا“: ”روريغو لاعب يصنع الفارق وهو مهم بالنسبة لنا وأتمنى أن لا يغادر، كلاعب لا أفهم كيف يتم بيع لاعب كرودريغو فهو لاعب لا يخرج من الفريق لأننا لن نجد مثله، لأن هناك لاعبين قليلين مثله، نريده أن يبقى معنا ومن بعد لنرى ما سيحدث“.