 نادي برشلونة يعلن عقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس – إرم نيوز‬‎

نادي برشلونة يعلن عقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس

نادي برشلونة يعلن عقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي برشلونة الإسباني، في بيان رسمي، تعاقده مع البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح النادي في بيانه، أنّ الصفقة تتضمن انتقال مهاجم برشلونة أليجاندرو ماركيز إلى يوفنتوس.

وكشف برشلونة أنّ النادي الكتالوني حصل على 8.2 مليون يورو نظير بيع ماركيز إلى البيانكونيري، كما أنه حصل على خدمات بيريرا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

فيما كشف نادي يوفنتوس أنّ عقد بيريرا مُدرج به بند بإلزام الشراء من جانب نادي برشلونة، إذا تم تحقيق شروط معينة.

بيريرا انتقل إلى البيانكونيري في يناير 2017 وشارك في ثلاث مباريات مع الفريق الأول، وآخر مشاركة له كانت في المباراة التي خسرها يوفنتوس أمام سامبدوريا 2-0 في اليوم الأخير من الموسم الماضي.

أما ماركيز فقد شارك في 22 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، وسجل مرة واحدة.

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