زيدان يتحدث عن ترشيحه لقيادة المنتخب الفرنسي.. وغياب غاريث بيل عن مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد عن مباراة فريقه ضد بلد الوليد، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر الدوري، كاشفا في الوقت نفسه سر عدم تدرب غاريث بيل مع ”الميرنغي“، يوم السبت.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”نريد مواصلة تقديم أفضل نسخة من ريال مدريد ولكن الأمر ليس سهلا، كل مباراة لديها قصة وكل مباراة تكون مختلفة عن الأخرى ولكن نحن مستعدون لتقديم كل شيء على أرضية الميدان“.

وأضاف: ”الكل يتطلع إلى الفوز ثم يتم اختيار كل شخص لطريقة عمله، لن أتحدث عما يفعله الآخرون ويجب علينا التركيز على أنفسنا فقط“.

وعن غياب غاريث بيل، أوضح: ”بيل تعرض لإصابة في سالامانكا ولن يكون متواجدا غدا معنا، بيل حزين لأنه لن يتواجد معنا لأنه يود أن يكون متاحا معنا وأن يلعب، الإصابة بسيطة بعض الشيء وسوف يتواجد معنا، يوم الإثنين، في التدريبات“.

وتابع: ”أشعر بالقلق عندما يتعرض أي لاعب من فريقي إلى إصابة، ولكن لا بأس هذه هي كرة القدم، آمل أن يكون الجميع على ما يرام“.

وخلال مواجهة فريق أونيونيستا، يوم الأربعاء الماضي، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، وهو اللقاء الذي عاد فيه بيل للتسجيل بعد صيام عن التهديف دام لـ143 يوما، أصيب الويلزي بالتواء في الكاحل الأيسر.

وعن رحيل أودريازولا إلى بايرن ميونخ الألماني معارا، أشار زيدان: ”لقد تحدثت مع ألفارو أودريازولا، إنه لاعب رائع ويتعامل بكل احترافية، ألفارو هو لاعبنا وسوف تكون لديه فرصة في المستقبل، هو واحد من مستقبل هذا النادي“.

وعن تقارير اختياره لتدريب المنتخب الفرنسي.. أوضح: ”ما يقلقني فقط هو ريال مدريد وهذا هو الشيء الذي يدور في ذهني، أنا سعيد جدا لوجودي هنا“.

وشدد: ”بالنسبة لفينيسيوس جونيور يجب أن يكون طموحا بشكل أكبر وهو كذلك، إنه يبلغ من العمر 19 عاما فقط ويجب أن يكون هادئا، وهذه رسالة لجميع اللاعبين الذين في سنّ فينيسيوس، كل لاعب يعرف وضعه ثم يقرر كل واحد ما يجب القيام به“.

واختتم: ”أنا لست متفاجئا بقدرات كاسميرو الهجومية، هو لاعب مهم وعنصر أساسي لنا“.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة بالتساوي مع برشلونة الذي يتصدر بفارق الأهداف.