 قبل مباراتهما في الدوري الإسباني.. اشتباكات عنيفة بين جماهير برشلونة وفالنسيا والشرطة تتدخل (فيديو) – إرم نيوز‬‎

قبل مباراتهما في الدوري الإسباني.. اشتباكات عنيفة بين جماهير برشلونة وفالنسيا والشرطة تتدخل (فيديو)

قبل مباراتهما في الدوري الإسباني.. اشتباكات عنيفة بين جماهير برشلونة وفالنسيا والشرطة تتدخل (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشفت فيديوهات وصور نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية، اندلاع اشتباكات عنيفة بين جماهير برشلونة وفالنسيا، قبل مباراة الفريقين، المقررة اليوم السبت، في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن الاشتباكات اندلعت بين مجموعتي بويكسوس نويس (برشلونة) ويوموس (فالنسيا)، قبل انطلاق المباراة بثلاث ساعات، بجوار ملعب ”ميستايا“ التابع للخفافيش.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاشتباكات، وقعت بين حوالي 50 فردا من كل مجموعة، وتبادل الطرفان قذف المقاعد.

وإزاء ذلك، ضاعفت الشرطة أعدادها، ونجحت في السيطرة على الوضع داخل الملعب وحوله، كما أن مجموعة بويكسوس نويس انتقلت إلى مكان آخر في المدينة، لكن تظل هناك احتمالية لحدوث أمور خطيرة في شوارع فالنسيا.

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