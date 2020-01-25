الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد يدعم سيميوني بعد الهزيمة المخجلة في كأس إسبانيا

طالب ميغيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد جماهير فريقه بعدم فقدان ثقتها في المدرب دييفو سيميوني بعد الهزيمة المخجلة في كأس ملك إسبانيا أمام كولتورال ليونيسا المنتمي للدرجة الثالثة.

وجاءت الهزيمة 1/2 بعد وقت إضافي أمس الخميس ليودع أتلتيكو مدريد البطولة من دور الـ32 لأول مرة منذ خسارته أمام البسيط في ديسمبر كانون الأول 2011 وهو الأمر الذي أدى إلى إقالة المدرب غريغوريو مانزانو والتعاقد مع سيميوني.

ويأتي الخروج من الكأس عقب الهزيمة 0/2 أمام إيبار المتعثر في الدوري ليتأخر أتلتيكو مدريد بـ8 نقاط عن برشلونة وريال مدريد.

وأبلغ جيل مارين موقع النادي الرسمي: ”هذا كان صعبا وضربة غير متوقعة لجماهير أتلتيكو مدريد ورغم أني أتفهم خيبة أمل الكثيرين لكن يجب عدم الحكم على النادي في ضوء آخر نتيجتين“.

وأضاف ”يجب علينا تحمل المسؤولية ومكانة من نحن وأين نحن وما الذي حققناه مع هذا الطاقم التدريبي والتشكيلة. مع زيادة شكوك الآخرين في عملنا يجب علينا أن نكون أكثر وحدة وقوة“.

وبقيادة سيميوني نجح أتلتيكو مدريد في كسر هيمنة ريال مدريد وبرشلونة على لقب الدوري لـ9 مواسم عندما نال اللقب في 2014 وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين ونال لقب الدوري الأوروبي مرتين بالإضافة إلى لقب كأس ملك إسبانيا.

لكن الفريق رحل عنه العديد من اللاعبين في العام الماضي ومن بينهم أنطوان غريزمان ولاعب الوسط رودري ورباعي الدفاع خوانفران ودييغو جودين ولوكا هرنانديز وفيليبي لويس.

وأضاف جيل مارين ”في العقد الماضي بلغنا العديد من المباريات النهائية وفزنا بـ9 ألقاب وعززنا مكانتنا من بين أفضل الأندية في أوروبا“.

وأكمل ”كفاءة والتزام هذه التشكيلة والطاقم التدريبي بقيادة دييغو لا يمكن الشك فيه ولا يوجد لدي أي شكوك في أنهم سيحققون أهداف النادي هذا الموسم وسيساهمون في نضجنا على مدار السنوات القليلة المقبلة“.

وقال ساؤول نيغيز لاعب الوسط إن فريقه يحتاج بشدة إلى إعادة النظر في أمور كثيرة وأن يكتشف أخطاءه عقب الخسارة المذلة.

وأبلغ الصحفيين ”أتمنى وأرغب أن يعتبر الفريق هذه الهزيمة درسا مؤلما جدا يعيدنا إلى المسار الصحيح لأننا لا يجب أن نسمح بتكرار مثل هذا الأمر مجددا“.