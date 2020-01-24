أنباء سارة في تدريبات ريال مدريد

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ومدربه الفرنسي زين الدين الدين زيدان أنباء سارة في تدريبات اليوم الجمعة، وقبل مواجهة بلد الوليد، في الجولة الـ21 من الليغا.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فإن المدافع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد كان في مران الجمعة، وتدرب مع باقي زملائه بعد تعافيه من التواء في الكاحل تعرض له في نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد.

وأضافت الصحيفة أن ماركو أسينسيو شارك في تدريبات ريال مدريد، حيث لعب بالكرة لأول مرة، لكن بشكل فردي، والأمر ذاته ينطبق على النجم البلجيكي إدين هازارد.

وتعرض أسينسيو لقطع في أربطة الركبة في يوليو الماضي، في مباراة ودية أمام آرسنال الإنجليزي ضمن بطولة كأس الأبطال، وقد خضع لعملية جراحية.

أما هازارد فقد أصيب في نوفمبر الماضي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.

ويأمل ريال مدريد أن يكون هازارد جاهزا بشكل كامل لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي الشهر المقبل، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ماركا“ فإن الويلزي غاريث بيل لن يلحق بمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد، الأحد، حيث يُعاني من التواء في الكاحل.

وأشارت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان قد يعود للاعتماد على التشكيلة المعتادة أمام بلد الوليد، لكن هناك شكوك بشأن مركز الظهير الأيمن في ظل غياب داني كارفاخال لتراكم البطاقات الصفراء، ورحيل ألفارو أودريوزولا معارا لبايرن ميونخ.

ويملك ريال مدريد 43 نقطة من 20 مباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، مع برشلونة، لكن الأخير يتقدم بفارق الأهداف.