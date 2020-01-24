غاريث بيل يتعرض لإصابته الرابعة هذا الموسم وقد يغيب مجددا

شهدت مسيرة غاريث بيل مع ريال مدريد انتكاسة جديدة بعد تعرض الجناح الويلزي لإصابته الرابعة هذا الموسم حتى الآن عقب تعرضه لإصابة في فوز النادي الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف على أونيونستاس دي سالامانكا في كأس ملك إسبانيا.

وافتتح بيل التسجيل في الدقيقة 18 في عودته بعدما أبعده المرض عن كأس السوبر الإسبانية، لكنه أصيب في المباراة ذاتها في الكاحل ليغادر الملعب في الدقيقة 53.

وكان بيل، الذي خاض 15 مباراة فقط مع النادي هذا الموسم، يعاني من عدة إصابات تسببت في غيابه عن العديد من المباريات سواء كانت هذه الإصابة في ربلة الساق وعضلات الفخذ الخلفية قبل فترة عيد الميلاد لكن هذه المرة في الكاحل وستبعده عن مباراة ريال بلد الوليد المقبلة في الدوري.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد: ”لقد التوى كاحل غاريث قليلا. لا أعتقد أن الأمر خطيرا لكن كما هو الحال دائمًا، سنرى. لم يستطع الاستمرار“.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن إصابة بيل في الكاحل ستخضع للفحص من الفريق الطبي بالنادي لكن من المرجح عدم لحاقه بمواجهة ريال بلد الوليد يوم الأحد المقبل في الليغا.

وغاب بيل لمدة شهر بسبب إصابته بتمزق في ربلة الساق تعرض لها أثناء انضمامه للمنتخب الويلزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ثم غاب لمدة مباراتين بسبب شد في عضلات الفخذ الخلفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لإصابته الثالثة هذا الموسم عندما لم يسافر إلى المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر للمشاركة في فوز النادي بلقب كأس السوبر المحلية بسبب مرض في الصدر.

وجاءت الانتكاسة الأخيرة بعد ساعات فقط من تأكيد وكيل أعماله أنه يتطلع لمواصلة مسيرته مع ريال مدريد فيما تبقى من عقده الحالي والمستمر لمدة عامين ونصف.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن توتنهام يسعى للتعاقد مع بيل لتعويض إصابة قائده هاري كين الذي سيغيب لمدة ثلاثة شهور.

لكن جوناثان بارنيت وكيل أعماله قال: ”إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، لماذا يذهب إلى مكان ما على سبيل الإعارة؟ هذا أمر سخيف. إنه سعيد وسيلعب في ريال مدريد، ونأمل أن يفوز ببعض الألقاب الأخرى مع النادي“.