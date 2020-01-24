عناوين الصحف الرياضية العالمية: جيرو على رادار برشلونة ومفاجأة خروج أتلتيكو من كأس الملك (صور)

شكلت مفاجآت دور 32 من كأس ملك إسبانيا وإقصاء عدة فرق من الدرجة الأولى أبرزهم أتلتيكو مدريد ومواصلة ليفربول تفوقه في الدوري الإنجليزي الممتاز أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بالدوري السعودي ودوري الخليج العربي الإماراتي وأخبار الأندية السعودية ونهائي كأس آسيا تحت 23 سنة وبحث برشلونة عن مهاجم.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة يوم الجمعة:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مفاجأة دور 32 من كأس ملك إسبانيا بإقصاء فريق كولترال ليونيسا لفريق أتلتيكو مدريد وكتبت: ”الملك ليون يقصي أتلتيكو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع الهولندي فرانكي دي يونغ نجم برشلونة وكتبت: “ ي يونغ: أحمل رقم 6″.

كما تحدثت عن محاولة برشلونة ضم مهاجم وكتبت: ”أولفييه جيرو خطة بديلة في حال الفشل في التعاقد مع رودريغو“.

كما تحدثت عن مفاجآت دور 32 من كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”إقصاء إيبار وريال بتيس وسيلتا فيغو وأتلتيكو مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على محاولة برشلونة ضم مهاجم فالنسيا والمنتخب الإسباني رودريغو وكتبت: ”صيغة رودريغو“.

كما تحدثت عن مفاجأة كأس ملك إسبانيا بإقصاء أتلتيكو مدريد من طرف كولترال وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يقصى“.

آس

ركزت الصحيفة على مفاجأة دور 32 من كأس ملك إسبانيا وإقصاء أتلتيكو مدريد أمام كولترال ليونيسا.

كما تحدثت عن أرقام سيطرة برشلونة خلال لقاء إيبيزا في كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”الحارس نيتو والمدافعين قاموا بـ46% من التمريرات خلال لقاء إيبيزا“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول على وولفرهامبتون واحتفاظه بالفارق الكبير في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”ليفربول يقترب من أن يصبح أفضل فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز“.

كما تحدثت عن تطورات صفقة انتقال البرتغالي برونو فيرناديز لمانشستر يونايتد وكتبت: ”إنه برونو سولشاير“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء كرة السلة الذي سيجمع فريقين من الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة بباريس وكتبت: ”موعد العرض“.

كما تحدثت عن تيري هنري وكتبت: ”تيري هنري طموح لكن فيلسوف“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على لقاءات الدوري السعودي وفوز الأهلي المثير على الرائد وكتبت: ”الأهلي ينتصر في دقيقة“.

كما اهتمت بأخبار الأندية السعودية والانتقالات وكتبت: ”النصر والشباب يطلبان النابت“ وعن الهلال ”رادار الهلال يرصد العبيد“.

كما تحدثت عن نهائي كأس أسيا لتحث 23 سنة والذي يجمع المنتخبين السعودي والكوري الجنوبي وكتبت: ”الشهري يدرس تحركات الكوريين“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على لقاءات دوري الخليج العربي وكتبت: ”بني ياس يوقف النصر والجزيرة يعود بنقطة من عجمان، بصمة العين ثلاثية“.

كما تحدثت عن كأس السوبر المصري المقرر في أبو ظبي وكتبت: ”الأهلي والزمالك بالقائمة الكاملة في سوبر أبو ظبي“.