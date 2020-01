رسميا.. برشلونة يكشف تفاصيل إصابة حارسه نيتو

كشف نادي برشلونة الإسباني، تفاصيل إصابة حارسه البرازيلي نيتو، الذي أصيب أمس الأربعاء، في مواجهة إيبيزا بدور الـ32، في كأس ملك إسبانيا.

وقال برشلونة في بيان رسمي: ”خضع نيتو للفحوصات الطبية، نيتو يُعاني من التواء في الكاحل الأيسر، وعودته مجددا إلى الملاعب تعتمد على مدى سرعة تعافيه“.

وتعرض نيتو، البالغ من العمر 30 عاما، للإصابة أمام إيبيزا، إذ سقط في كرة مشتركة مع اللاعب فرانسيسكو غريما، قبل أن يعود نيتو ويستكمل المباراة بعد تلقي العلاج.

وصعد برشلونة إلى دور الـ16، بعد فوز متأخر بنتيجة 2/1، بفضل ثنائية المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

INJURY UPDATE | Tests carried out this morning have confirmed that Neto has suffered a sprained left ankle. He is out and his progress will determine his availability. pic.twitter.com/UnVejbu6GA

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 23, 2020