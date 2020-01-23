نيمار يمرر بمؤخرته خلال مباراة باريس سان جيرمان ورانس (فيديو)

قدم البرازيلي نيمار مستوى جيدا برفقة فريقه باريس سان جيرمان خلال لقاء نصف نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية أمام ستاد رانس وقاد فريقه للفوز 3-0 والتأهل للنهائي لمواجهة أولمبيك ليون.

وخلال اللقاء ساهم النجم البرازيلي نيمار في الأهداف الثلاثة لفريقه من خلال كرات ثابتة قام بتنفيذها وسجل منها مواطنه ماركينهوس الهدف الأول وغيسلان كونان لاعب ستاد رانس بالخطأ في مرماه الهدف الثاني والشاب نايزو كواسي الهدف الثاني.

فاصل مهاري من الملك نيمار… pic.twitter.com/UL3TXMTTrB — باريس بالعربي ???????? (@Paris_Arabic) January 22, 2020

وخلال اللقاء أثار النجم البرازيلي نيمار إعجاب الجماهير بلمسات فنية جميلة، كما قام -أيضا- بتمريرة غريبة بمؤخرته لزميله.

وأشعلت تمريرة نيمار بمؤخرته المواقع الاجتماعية إذ كانت مصدرا للسخرية والإعجاب بمهارات النجم البرازيلي الذي عاش فترة صعبة منذ الصيف الماضي إثر مطالبته بالرحيل عن الفريق الفرنسي وتعبيره عن رغبته في العودة لبرشلونة.

ومرت علاقة نيمار مع جماهير باريس سان جيرمان بفترة توثر أدت لمواجهته بصافرات الاستهجان في عدة لقاءات لكن تألقه أخيرا خفف الضغوط الجماهيرية ضده.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أخيرا أنه مستعد لتمديد عقده مع الفريق الفرنسي.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب كأس رابطة الأندية الفرنسية 8 مرات منها 5 مرات متتالية ما بين 2014 و2018 علما أنه خرج من ربع نهائي الموسم الماضي أمام جانحون.