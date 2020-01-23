غريزمان يجذب مظلة مذيعة أثناء حواره معها لحمايته من الأمطار (فيديو)

تصرف أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة بعفوية كبيرة عندما كانت إحدى المذيعات تجري معه حوارا عقب قيادة فريقه للفوز على إيبيزا في دور 32 لكأس ملك إسبانيا، وطالبها بحمايته من سقوط الأمطار بواسطة المظلة التي كانت تحملها عبر جذب المظلة نحوه ما دفعها للضحك والحرج في ذات الوقت.

وسجل المهاجم الفرنسي غريزمان هدفين متأخرين، ليساعد برشلونة في تحويل تأخره إلى فوز 2-1 على إيبيزا المنافس في دوري الدرجة الثالثة وتجنب الخروج المبكر من كأس الملك يوم الأربعاء.

ووضع خافي بيريز إيبيزا في المقدمة بعد تسع دقائق وأُلغي هدف آخر لأصحاب الضيافة قبل أن يسدد راي ناسيمينتو في القائم خلال فترة تخبط برشلونة.

وهيمن فريق المدرب كيكي سيتين على الكرة، كما فعل في مباراته الأولى أمام غرناطة مطلع الأسبوع، لكنه لم يصنع فرصا حتى سجل غريزمان في الدقيقة 72.

وأضاف المهاجم الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليتجنب برشلونة خوض وقت إضافي ليضمن وصيف بطل الموسم الماضي مكانه في دور 16.

وعقب المباراة ذهبت إحدى المذيعات لإجراء حوار مع غريزمان صاحب الثنائية، بينما كانت تمسك بمظلتها لحمايته من الأمطار الغزيرة وتركت غريزمان غارقا في الماء لتبتل ملابسه وشعره.

لكن بعد الانتهاء من سؤالها الأول أمسك غريزمان بالمظلة وجذبها نحوه ليحتمي بها من الأمطار لتضحك المذيعة وتشعر بالحرج لتركها مهاجم برشلونة يعاني من الأمطار الغزيرة وحده.

وهذه أول نسخة من الكأس تقام فيها المواجهات من مباراة واحدة بعد تعديل نظام البطولة لذا لن يخوض برشلونة لقاء إياب في ”كامب نو“.

واعتمد سيتين على تشكيلة شابة وغاب القائد ليونيل ميسي عن المباراة بينما دفع المدير الفني الجديد بالشابين ريكي بويغ وأنسو فاتي مع بعض عناصر الفريق الأول.