لن يكتفي بأودريوزولا.. بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع أشرف حكيمي

توصل بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لحل مؤقت لمشكلة الظهير الأيمن بالتعاقد مع ألفارو أودريوزولا من نادي ريال مدريد على سبيل الإعارة لكن النادي البافاري عينه على لاعب مدريدي آخر هو أشرف حكيمي.

وانتقل الظهير الأيمن الإسباني أودريوزولا البالغ عمره 24 عاما إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة من ريال مدريد حتى نهاية الموسم.

وانضم مدافع ريال سوسيداد السابق إلى ريال مدريد في 2018 لكنه لم يشارك سوى في أربع مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية يوم الأربعاء إن بايرن ميونخ لا يزال يخطط لخطوة أخرى بالتعاقد مع المغربي الشاب حكيمي الذي يقضي عامه الثاني على سبيل الإعارة في بروسيا دورتموند منافس بايرن اللدود.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ يفكر في ضم حكيمي منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن انتقاله إلى ملعب ”أليانز أرينا“ خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي كان معقدا للغاية ولهذا جاء التعاقد مع أودريوزولا حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

ويبلغ حكيمي 21 عاما حاليا وسيحدد مصيره عندما تنتهي فترة إعارته إلى دورتموند سواء بالعودة إلى ريال مدريد أو قبول أي عرض من عدة عروض تلقاها بالفعل وعلى رأسها البقاء في دورتموند.

ووصل حكيمي إلى ريال مدريد وعمره تسع سنوات ويعرف النادي جيدا ويدرك أيضًا أنه ينبغي عليه التفوق على الدولي الإسباني داني كارفاخال.

وسيكون لريال مدريد دور كبير في مستقبل اللاعب أيضًا خاصة أن النادي الملكي يدرك تماما أن بايرن ميونخ يسعى خلف حكيمي ، خاصةً أنهم دفعوا 80 مليون يورو للحصول على خدمات لوكاس هيرنانديز في الصيف الماضي.

وسيكون بروسيا دورتموند حريص أيضا على الإبقاء على حكيمي بين صفوفه في البوندسليغا ، لكن هذا لا يبدو خيارًا ممكنًا في هذه المرحلة.

ومنح حكيمي دفعة هائلة لدورتموند وتألق مع الفريق في البوندسليغا مثلما حدث مع كارفاخال نفسه في موسم 2012-2013 عندما أعير إلى باير ليفركوزن قبل عودته إلى ريال مدريد.

ويتمتع حكيمي بالعديد من الإمكانات التي تجبر ريال مدريد على استعادة خدماته، منها قدرته على اللعب كظهير وجناح ، وأيضًا امتلاكه سرعة كبيرة وقدرة على خلق فرص لزملائه.

وأوضحت ”ماركا“ أنه خلال الشهور الستة المقبلة سيتم وضع أودريوزولا وحكيمي تحت رقابة صارمة من بايرن ميونخ وريال مدريد وبروسيا دورتموند أيضا من أجل حسم هاتين الصفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.