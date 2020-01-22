برشلونة يحسم بديل سواريز ويحاول إقناع فالنسيا بالصفقة

كشفت تقارير صحفية موقف نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع مهاجم بديل للأوروغوياني لويس سواريز خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، والتي تنتهي يوم 31 يناير الحالي.

وأجبرت إصابة سواريز إدارة برشلونة على محاولة التعاقد مع مهاجم بشكل سريع للغاية، في ظل الخيارات المحدودة، وقصر الفترة المتبقية على الميركاتو الشتوي، خاصة مع تأثر البلوغرانا بغياب سواريز الذي سيستمر لمدة لا تقل عن 4 أشهر، ولن يعود قبل منتصف أبريل المقبل على أفضل الاحتمالات.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن إدارة برشلونة استقرت بشكل كبير على التعاقد مع رودريغو مهاجم نادي فالنسيا الإسباني، في ظل صعوبة الحصول على خدمات الغابوني أوباميانغ مهاجم أرسنال الإنجليزي خلال الميركاتو الجاري.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن مسؤولي برشلونة مستعدون لتلبية طلبات فالنسيا المالية لبيع رودريغو، حيث اشترطت إدارة النادي الإسباني الحصول على 60 مليون يورو، وأن تكون الصفقة انتقالا نهائيا، وليس على سبيل الإعارة.

وأكدت أن خورخي مينديز، مدير أعمال رودريغو، سيلعب دورا كبيرا في محاولة إقناع رئيس فالنسيا بيتر ليم ببيع مهاجمه خلال قبل نهاية الميركاتو الشتوي، في ظل الحاجة الماسة لنادي برشلونة في الحصول على خدمات رودريغو في أقرب فرصة ممكنة.

وتابعت بقولها: ”البرتغالي مينديز يملك علاقات مميزة للغاية مع إدارة برشلونة وكذلك فالنسيا، وعلى رأسهم بيتر ليم، وبالتالي فإنه سيلعب دورا كبيرا في تضييق فجوة الخلاف بين الناديين، لمحاولة حسم الصفقة لصالح البلوغرانا“.

ولعب رودريغو، 28 عاما، 22 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف وصنع 8 أخرى، علما بأن عقده مع الخفافيش ينتهي في 2022، ويبلغ سعره ما يعادل 50 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.