 تقرير: رادار نادي برشلونة يلتقط موهبة برتغالية شابة – إرم نيوز‬‎

تقرير: رادار نادي برشلونة يلتقط موهبة برتغالية شابة

تقرير: رادار نادي برشلونة يلتقط موهبة برتغالية شابة

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولي برشلونة يتابعون باهتمام كبير البرتغالي الشاب بيدرو برازاو، البالغ 17 عاما، صانع ألعاب نيس الفرنسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن الأمانة الفنية وكشافي برشلونة يتابعون عن كثب النجوم الشابة التي لمعت في الملاعب الأوروبية، في الآونة الأخيرة.

وسلط مسؤولو برشلونة اهتمامهم على الشاب بيدرو برازاو، الذي جذب اهتمام كبار الأندية الأوروبية، مثل سان جيرمان وليفربول وبايرن ميونخ.

وأشار التقرير إلى أن برازاو على رادار برشلونة منذ فترة طويلة، ومن المقرر عقد اجتماع مع وكلاء اللاعب في غضون أسبوعين؛ لمحاولة التوصل إلى اتفاق لضمه.

ويرتبط برازاو بعقد مع نيس، حتى يونيو/ حزيران 2022، وهو لاعب لا جدال عليه مع منتخب البرتغال تحت 17 سنة.

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