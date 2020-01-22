تقرير: رادار نادي برشلونة يلتقط موهبة برتغالية شابة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولي برشلونة يتابعون باهتمام كبير البرتغالي الشاب بيدرو برازاو، البالغ 17 عاما، صانع ألعاب نيس الفرنسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن الأمانة الفنية وكشافي برشلونة يتابعون عن كثب النجوم الشابة التي لمعت في الملاعب الأوروبية، في الآونة الأخيرة.

وسلط مسؤولو برشلونة اهتمامهم على الشاب بيدرو برازاو، الذي جذب اهتمام كبار الأندية الأوروبية، مثل سان جيرمان وليفربول وبايرن ميونخ.

⚽| A little menace. (All games when he was 16) pic.twitter.com/VJdRzBhmYJ — The Kopite (@TheKopiteOFF) January 18, 2020

وأشار التقرير إلى أن برازاو على رادار برشلونة منذ فترة طويلة، ومن المقرر عقد اجتماع مع وكلاء اللاعب في غضون أسبوعين؛ لمحاولة التوصل إلى اتفاق لضمه.

ويرتبط برازاو بعقد مع نيس، حتى يونيو/ حزيران 2022، وهو لاعب لا جدال عليه مع منتخب البرتغال تحت 17 سنة.