نادي برشلونة يخطط لتقديم عرض خرافي لضم لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان

تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني البحث عن حل للأزمة التي يعاني منها الفريق بعد إصابة الأورغوياني لويس سواريز وغيابه عن المباريات حتى نهاية الموسم الجاري.

ويفاضل النادي الكتالوني بين عدة خيارات لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل عدم امتلاك الفريق لمهاجم بديل لسواريز.

عرض خرافي

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إن برشلونة يخطط لتقديم عرض ضخم لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر مسؤولو البلوغرانا بالقلق بخصوص تشكيلة الفريق الحالية، على الرغم من التأهل لأدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، وتصدر جدول ترتيب الليغا الإسبانية.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن برشلونة يسعي لحسم صفقة مارتينيز قبل نهاية الشهر الجاري.

ويستعد برشلونة لتقديم عرض تصل قيمته إلي 94 مليون جنيه إسترليني، حيث يمتلك مارتينيز البالغ من العمر 22 عاما شرطا جزائيا في عقده مع النيراتزوري يتيح له الرحيل عن الفريق.

رقم 9 جديد

وذكرت ”ديلي إكسبريس“ أن برشلونة قام بدفع 108 ملايين جنيه إسترليني في الصيف الماضي لضم الفرنسي أنتوني غريزمان من أتلتيكو مدريد.

وسجل غريزمان سبعة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في 19 مباراة لعبها مع الفريق حتى الآن.

وأثارت علاقة المهاجم الفرنسي مع ليونيل ميسي نجم الفريق جدلا كبيرا بين المراقبين ومشجعي الفريق.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن غريزمان لا يبدو ملائما للعب في مركز المهاجم الصريح، وهو ما يدفع كيكي سيتين المدير الفني الجديد للبحث عن مهاجم جديد خلفا لسواريز الذي سيجري جراحة بالركبة.