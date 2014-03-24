فيديو وصور.. هاتريك ميسي يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد بمعقله

مدريد - أشعل برشلونة بطل الموسم الماضي الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد فوزه 4-3 على مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد بفضل ثلاثة أهداف من المهاجم الارجنتيني ليونيل ميسي الأحد.

وتقدم برشلونة في الدقيقة السابعة عن طريق اندريس انيستا لكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أحرز هدفين لريال مدريد ثم تعادل ميسي لحامل اللقب 2-2 قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث لريال مدريد من ركلة جزاء بعد مرور عشر دقائق من زمن الشوط الثاني بعدما عرقله الظهير البرازيلي داني ألفيس.

لكن بعد طرد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بسبب عرقلته لنيمار وهو في طريقه للمرمى في الدقيقة 63 تحولت دفة اللقاء لصالح برشلونة.

ونفذ ميسي ركلة الجزاء التي تسبب فيها راموس ليدرك التعادل 3-3 لبرشلونة ثم اختتم رباعية حامل اللقب من ركلة جزاء أخرى حصل عليها انيستا قبل ست دقائق من النهاية.

ومع تبقي تسع جولات على نهاية المسابقة يملك ريال مدريد 70 نقطة بالتساوي مع جاره أتليتيكو الذي فاز 2-0 على مضيفه ريال بيتيس متذيل الترتيب.

ويحتل اتليتيكو الصدارة بفضل تفوقه في مجموع مباراتيه مع ريال مدريد هذا الموسم فيما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 69 نقطة.

شاهد أهداف المباراة: