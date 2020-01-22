رودريغو نجم فالنسيا الأقرب للانضمام لنادي برشلونة خلال الميركاتو الشتوي

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة يسعى لإنهاء صفقة التعاقد مع رودريغو، مهاجم فالنسيا، رغم أنه ليس الوحيد الذي يتفاوض معه النادي الكتالوني لتعويض غياب مهاجم لويس سواريز لمدة أربعة أشهر بسبب خضوعه لعملية جراحية.

وقالت صحيفة ”سبورت“، القريبة من نادي برشلونة، إن متصدر الليغا يسعى للتعاقد سريعا مع مهاجم قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية بنهاية الشهر الحالي لكن النادي لا يفكر في أكثر من استعارة مهاجم لمدة ستة شهور مع خيار شراء اللاعب بعقد دائم بنهاية الاستعارة.

وبدأت المفاوضات مع رودريغو خلال الساعات الأخيرة بعد موافقة اللاعب وقدم النادي عرضا لاستعارة المهاجم رغم صعوبة المفاوضات، لكن يتم اتخاذ خطوات حاليا حتى يمكن التغلب على هذه الصعوبات.

وبدأ برشلونة مفاوضات مماثلة مع بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، وتيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ الألماني، لكن أنديتهما رفضت الاستغناء عنهما.

ومن بين الأسماء المطروحة أيضا على طاولة برشلونة وسام بن يدر مهاجم موناكو، لكن رودريغو الأقرب حاليا بين المرشحين في ظل موافقته لكن تتبقى كلمة فالنسيا التي سيحددها بيتر ليم مالك النادي وهو الوحيد الذي سيقرر إعارة النادي أو بقاءه مع فالنسيا.

وسيغيب سواريز عن أغلب الفترة المتبقية من الموسم بعدما أعلن النادي خضوعه لجراحة في الركبة في انتكاسة كبيرة لآمال الفريق الكتالوني في اللقب المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وقال برشلونة في بيان، إن سواريز (32 عاما) خضع لجراحة لعلاج إصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى وسيغيب لنحو أربعة أشهر.

ويحتل مهاجم أوروغواي المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 11 هدفا وهو ثاني هدافي برشلونة بعد ليونيل ميسي.

ولا يمتلك برشلونة مهاجما صريحا بديلا لسواريز وربما يتعين على الفرنسي أنطوان غريزمان القيام بهذا الدور لكن النادي قرر التعاقد مع مهاجم قبل غلق فترة الانتقالات في أول فبراير/ شباط المقبل ورودريغو الأقرب.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 40 نقطة متساويا مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني. ويلتقي مع نابولي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.