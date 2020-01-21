رودريغيز وغاريث بيل في قائمة مباراة ريال مدريد ضد سالامانكا بكأس إسبانيا

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لخوض مباراة يونيونيستاس دي سالامانكا في كأس ملك إسبانيا.

ويحل ريال مدريد، غدا الأربعاء، ضيفا على فريق سالامانكا، على ملعب ”إل هيلمانتيكو“، في دور الستة عشر بكأس الملك.

وشهدت القائمة استمرار غياب إيدين هازارد وماركو أسينسيو بسبب الإصابة، وكذلك سيرجيو راموس الذي تعرض لإصابة في نهائي السوبر الإسباني ضد أتلتيكو مدريد.

ويغيب كذلك عن المباراة، ماريانو لوجهة نظر فنية، إلى جانب أودريوزولا وتوني كروس ولوكا مودريتش، بالإضافة إلى رودريغو جوس.

بينما عاد إلى القائمة الثنائي خاميس رودريغيز وغاريث بيل، وفيديريكو فالفيردي، بعدما غاب عن المباراة الماضية للإيقاف.

قائمة ريال مدريد لمباراة سالامانكا:

حراسة المرمى: أريولا، كورتوا، ألتيوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، ميندي، مارسيلو.

خط الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، خاميس رودريغيز، إيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، غاريث بيل، فاسكيز، يوفيتش، براهيم دياز، فينيسيوس جونيور.