مدافع ريال مدريد يقترب من بايرن ميونخ.. وزيدان يحسم موقف النادي من ضم لاعبين جدد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، أنه لن يتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي بنهاية الشهر الحالي، وذلك رغم اقتراب إعارة الفارو أودريوزولا إلى بايرن ميونخ الألماني.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل مباراة كأس ملك إسبانيا أمام يونينستاس دي سالامانكا، يوم الأربعاء ”لا أعتقد أننا سنتعاقد مع أي لاعب في يناير، لكن حتى نهاية الانتقالات الشتوية كل شيء وارد“.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن أودريوزولا كان الغائب البارز عن تدريب ريال مدريد يوم الثلاثاء، قبل السفر لمواجهة يونيونستاس دي سالامانكا في بطولة كأس الملك.

ولم يشارك الظهير الأيمن كثيرا مع النادي الملكي هذا الموسم، وبالتالي فقد أصبح محبطا إلى حد ما ويسعى للرحيل.

وقالت محطة ”أوندا سيرو“ الإذاعية إنه على وشك مغادرة ريال مدريد على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ، وهو ما يفسر غيابه عن تدريب الثلاثاء.

ودخل أودريوزولا في مفاوضات مع بايرن ميونخ، الذي يبحث عن ظهير أيمن ومن المتوقع أن يسافر اللاعب في وقت لاحق إلى ميونخ لإنهاء صفقة الإعارة.

وقالت صحيفة أوندا سيرو: إن الصفقة تمت على سبيل الإعارة.

ولم يتدرب أيضا القائد سيرجيو راموس مع زملائه بعد إصابته في نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد في جدة، وغاب أيضا عن المباراة الأخيرة أمام اشبيلية في الدوري يوم السبت الماضي.

ولن يشارك إيدن هازارد وماركو أسينسو خلال المباراة؛ لاستمرار تعافيهما من الإصابة، بينما باقي اللاعبين جاهزون لمباراة الكأس.